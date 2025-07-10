أحمد سعد يعود بمفاجأة… والعدّ التنازلي بدأ

يستعدّ الفنّان أحمد سعد لتقديم مفاجأة من العيار الثّقيل لجمهوره خلال الأيّام القادمة من خلال ألبوم غنائيّ جديد يحمل اسم “بيستهبل” يضمّ عددًا من الأفكار الغنائيّة الجديدة والمختلفة والتي ستكون من مفاجآت الصّيف الجاري.

وأطلق “سعد” بوستر الألبوم الجديد “بيستهبل” بمظهر وتصميم مختلفَين وكشف تفاصيل أغاني الألبوم وهي “بيستهبل، أخويا، مكسرات، بطة، تاني، شفتشي، واتك اتك، وحبيبي ياه ياه، اتحسدنا وبلونة”.

وعكف سعد خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة من الأفكار الغنائيّة التي سيقدّمها في ألبومه إذ قرّر أن يضمّ مجموعة من الأغنيات التي تقدّم أفكارًا جديدةً وطابعًا موسيقيًّا مختلفًا يخصّ كلّ أغنية.

ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائيّة الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.