صبا مبارك تتحول من الرومانسية الناعمة لاتهامات بالخيانة في 220 يوم 

قصة حب غير تقليدية

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نجوم مسلسل 220 يوم

صبا مبارك تتحدث عن تعاونها مع كريم فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 07:28 مساءً - في ازدواجية تجمع بين لحظات الحب والتناغم مع شريك الحياة والشك فيه واتهامه بالخيانة، تُظهر النجمةصراعالمحتدم بينها وبينمن خلال الإعلان الرسمي لمسلسل 220 يوم المقرر عرضه يوم 31 يوليو الجاري على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.من خلال شخصية مريم تلعب صبا مبارك دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحداثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل.تنقلب هذه الحالة من الحب والانسجام بين الاثنين إلى توتر وصراع، بعد علمهما بخبر حمل مريم، في الوقت الذي يبدو أن أحمد بدأ يعاني فيه من مرض خطير، لنرى عاشقين يمران بأصعب اختبار لعلاقتهما، ما بين خوف من مصير حددت له الأقدار مدة زمنية لا تتجاوز الـ 220 يوم، وتوجس ورعب من الفقد تهرب منه مريم بشعور آخر وهو الشك والغيرة.مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.كشفت صبا مبارك من خلال لقاء تلفزيوني سابق مع كاميرا "ET بالعربي"، عن ردود أفعال الجمهور منذ طرح بوستر مسلسلها مع"220 يوم"؛ قائلةً: "أول ما نزل بوستر المسلسل الدنيا اتقلبت، الناس بتحب تشوفنا أنا وكريم فهمي مع بعض".وأكملت صبا: "والجمهور متحمس يرجع يشوفنا مع بعض بعد مسلسل "حكايات بنات"، وهذا المسلسل مختلف تماماً؛ فهو صعب ومعقّد ومليء بالتفاصيل، وأنا شخصياً متحمسة كثيراً لعرضه".كما تطرقت في الحديث عن إطلالتها التي ظهرت بها مؤخراً؛ حيث قالت: "أنا شعري كيرلي أصلاً، ولكن بسبب ظروف التصوير وتغيير اللوكات حسب الشخصية التي نؤديها، الجمهور نسي".يمكنكم قراءة ...صبا مبارك تعلّق على تكريمها في مهرجان ضيافة.. وهذا ما قالتهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"