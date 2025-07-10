شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف وائل نور يتألق فى "فات الميعاد" والجمهور يشيد بدوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب يوسف وائل نور نجل الفنان الراحل وائل نور والفنانة أميرة العايدى فى مسلسل "فات الميعاد"، الذي يُعرض حاليا على قناة DMC ومنصة Watch it، ضمن الأعمال الدرامية التي يتابعها عدد كبير من الجمهور خلال الموسم الحالي.

ويظهر يوسف وائل نور في مسلسل "فات الميعاد" من خلال شخصية شاب يُدعى "يوسف"، يمر خلال الأحداث بسلسلة من المواقف والضغوط اللي بتأثر عليه وبتضعه في حالة توتر وصدام مع المحيطين بيه. ونجح يوسف في لفت الأنظار من خلال حضوره المختلف وأدائه الصادق، اللي أشاد بيه عدد كبير من المتابعين، مشيرين إلى حضوره المختلف داخل العمل.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، حيث ركز عدد من رواد السوشيال ميديا على الشبه اللافت بينه وبين والده الفنان الراحل وائل نور، سواء في الملامح أو طريقة الكلام، واعتبر كثيرون أن ظهوره أعاد إلى الأذهان حضور والده المحبب على الشاشة.

وكان يوسف وائل نور قد شارك في عدد من الأعمال الدرامية السابقة، أبرزها: أبو عمر المصري، كلبش 3، جمال الحريم، ضربة معلم، خارج عن السيطرة (قصة شبح البدروم)، لحم غزال، دايمًا عامر، ضرب نار، الحالنجي.

ويُعد مسلسل "فات الميعاد" أحدث ظهور فني ليوسف وائل نور، وهو عمل درامي اجتماعي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، وإخراج سعد هنداوي.