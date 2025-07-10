شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بلقب إكس فاكتور.. حنين الشاطر تطرح أول ألبوماتها "بياع كلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة حنين الشاطر أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بياع كلام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بفوزها بلقب برنامج المواهب الشهير "إكس فاكتور" فى موسم 2023، بالإضافة للشهرة الواسعة التى وصلت لها بسبب أغنية " أعظم انجازاتى" التى لاقت رواجا كبيرا فى مصر والوطن العربى وتخطت 24 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب

الألبوم الغنائى الأول للمطربة حنين ، يضم 10 أغانى متنوعة بين الصيفى الحيوى والأداء الدرامى المميز والذى اشتهرت به حنين خلال السنوات الماضية ، ويأتى التنوع فى اختيارات الأغانى التى تقدمها المطربة حنين فى الألبوم الأول لها ، من حرصها على تقديم منتج موسيقى مميز ومختلف ، حيث يمكن وصف الألبوم الأول للمطربة حنين بأنه ألبوم صيفى يشهد تشكيلة واسعة من الأغانى " مقسوم ودراما " ، تم انتاجها وتنفيذها بأفكار جديدة تناسب جمهورها بموسيقى تليق عليها وتتماشى مع طبقة صوتها القوية

المطربة حنين طرحت الألبوم الغنائى على جزأين ، حيث تم طرح الجزء الأول اليوم الخميس ، بينما سيتم طرح الجزء الثانى خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وجاءت أسماء أغانى ألبوم بياع كلام (صحاب - تكة تكة - يا أبو عين زايغة - قالي قلبك - لا لا لا - امبارح والنهاردة وبكرا - هرد غيبته - تهد المعبد - يا أناني - حلوا عني ) .



وحرصت المطربة حنين على التعاون مع عدد المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى لتقديم ألبوم مميز ومختلف ببصمات وأفكار جديدة، ومن بين أبرز المشاركين فى ألبوم بياع كلام ، تيام علي، مؤمن عمارة، سام محمد، مصطفى العسال، أحمد جابر، ومحمد مجدي، محمد عزام، مؤمن ياسر، محمد الجمال، محمود سليم، flipeno، عليم، يوسف حسين، مصطفى حسن.

المطربة حنين واحدة من الأصوات الهامة التى ينظر لها فى الوسط الغنائى على أنها الصاعدة والقادمة بقوة لعالم الكبار وذلك لأن سيرتها فى الغناء بدأت ببرنامج شهير لاكتشاف المواهب وهو " إكس فاكتور " وحققت اللقب بامتياز وقتها حتى أن المطربين الكبار فى الوطن العربى وأعضاء لجنة التحكيم أنغام وراغب علامة وعبد الله الرويشد ، قارنوها بصوت الميجا ستار أصالة ، وتنبئوا لها بنجاح كبير فى المستقبل.

فى نفس السياق ، تصدرت الفنانة حنين الشاطر التريند مؤخرًا بعد نجاح أغنية " أعظم إنجازاتي"، التي حصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي ، وأشاد الفنان الكبير تامر حسني بموهبتها وكتب عبر حسابه الشخصي "انستجرام": "حنين الشاطر، بجد صوت رائع وموهبة عظيمة، واحساس حقيقي وصادق"

بدأت حنين الشاطر مسيرتها الفنية في سن مبكر، وظهرت برفقة والدها على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ، وقدّما معًا مجموعة من أغاني الزمن الجميل، أبرزها للعندليب عبدالحليم حافظ، وحصدت ملايين المشاهدات، ، ومنذ ذلك الحين انتشر اسم حنين الشاطر على السوشيال ميديا حتى حصدت لقب " إكس فاكتور" فى 2023 ثم تعاونها مع شركة ليل للإنتاج الفنى التى عملت على تقديم حنين الشاطر بشكل وروح مختلفة من خلال عدد من الأغانى الناجحة الفترة الماضية وصولا إلى الألبوم الأول لها وهو "بياع كلام ".

قناة اليوتيوب للمطربة حنين الشاطر.





ألبوم بياع كلام لـ حنين الشاطر



بياع كلام