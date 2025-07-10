شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح تنعى سامح عبد العزيز وتروى موقفًا جمعهما فى كواليس فيلم الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة هند سعيد صالح المخرج الراحل سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعيدة ذكريات مميزة جمعتهما خلال عملها كمونتير مساعد في فيلمه الشهير "الفرح".



هند سعيد صالح تروي موقفاً جمعها بالمخرج سامح عبد العزيز

وقالت هند إنها كانت تعمل مع صديقها المونتير عمرو عاصم في غرفة المونتاج، حينما دخل عليها سامح عبد العزيز بخفة ظله المعهودة قائلًا: "يا سلطانة، مدام إسعاد جاية تتفرج على الفيلم عشان التوزيع." وأوضحت أنه أطلق عليها لقب "سلطانة" بسبب كليب شرقي شهير أخرجته من قبل.

وتابعت: «قلت له إن كل شيء جاهز، لكني فوجئت به يطلب إيقاف عرض الفيلم عند مشهد محدد قبل أن ينطق خالد الصاوي بجملة "يا ريتني ما كنت سمعت كلامكم"، حتى تتفاجأ إسعاد يونس بالنهاية الحقيقية في العرض الخاص، وكنت أرى سامح طوال الوقت يقلد والدي الفنان سعيد صالح في مشهد "بركة السبع جت؟" ويمزح معي في كل مرة يدخل فيها الغرفة.»

وأردفت هند أن سامح عبد العزيز صنع لها مفاجأة لا تُنسى في العرض الخاص، إذ وضَع اسمها وحدها في لوحة تتر البداية تقديرًا لمجهودها، في وقت لم يكن متعارفًا فيه على كتابة أسماء المساعدين في التتر بهذه الصورة عام 2009. واختتمت قائلة: «فرحتي كانت أكبر من أي فرحة، لأن والدي حين شاهد اسم ابنته على شاشة العرض الخاص لفيلم مهم كهذا، كانت سعادته كبيرة حد البكاء. شكرًا يا سامح، ربنا يرحمك ويجعل هذه الليلة أجمل لياليك ويرزقك الجنة.»

وكان المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت به منذ أيام واستدعت دخوله إلى المستشفى، بعد إصابته مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية.

يذكر أن سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان أخرهم مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.