شكرا لقرائتكم خبر عن "الدنيا جميلة".. تعاون جديد يجمع وليد توفيق وسيد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر سيد حسن عن تعاونه مع النجم اللبنانى وليد توفيق فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "الدنيا جميلة"، من كلماته وألحان الفنان الكبير وليد توفيق.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أوضح حسن أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها أغنية صيفية بالطاقة الإيجابية.

وتابع: "أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها قريبًا على جميع منصات السوشيال ميديا".

وأطلق مؤخرا النجم وليد توفيق فيديو كليب جديد لأغنية "كبرت البنوتة" من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير.

وتم التصوير فى القاهرة بقالب سينمائى بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون، إخراج إيهاب عبد اللطيف سينمائياً للظهور بعمل كبير لجمهور ومحبى النجم العربى وليد توفيق.

جدير بالذكر أن وليد توفيق يعد "ملك المسرح" بلا منازع ولديه القدرة على خطف الأضواء، بما يملكه من قيمة فنية كبيرة، وطرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.

وليد توفيق والشاعر سيد حسن

