حائز جائزة نوبل للآداب.. بوب ديلان يعود لإحياء ليالي باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - يستعد أسطورة الموسيقى الأمريكية وحائز جائزة نوبل للآداب بوب ديلان لإحياء حفلين موسيقيين في العاصمة الفرنسية باريس هذا الخريف، إذ يلتقي جمهوره في قصر المؤتمرات يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، في محطتين حصريتين ضمن جولته الأوروبية للعام 2025.

وحسب بيان رسمي نُشر الخميس، ستُطرح التذاكر للبيع بدءًا من 18 يوليو الجاري، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على حجز المقاعد لحضور واحدة من أهم التجارب الموسيقية الحية في العالم.

يواصل ديلان، البالغ من العمر 84 عامًا، جولته بعد صيف موسيقي حافل في الولايات المتحدة، ليعود إلى فرنسا التي طالما كانت محطة مميزة في مسيرته الطويلة. ولا تزال عروضه الحية تحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى إرثه الفني والثقافي العميق.

مواعيد جولة بوب ديلان لعام 2025:

16 أكتوبر: Veikkaus Arena، هلسنكي، فنلندا

18 أكتوبر: Avicii Arena، ستوكهولم، السويد

21 أكتوبر: Royal Arena، كوبنهاغن، الدنمارك

26 أكتوبر: Bozar، بروكسل، بلجيكا

27 أكتوبر: Bozar، بروكسل، بلجيكا

28 أكتوبر: Bozar، بروكسل، بلجيكا

30 أكتوبر: Palais des Congres، باريس، فرنسا

31 أكتوبر: TBC، باريس، فرنسا

4 نوفمبر: AFAS Live، أمستردام، هولندا

5 نوفمبر: AFAS Live، أمستردام، هولندا

7 نوفمبر: Brighton Centre، برايتون، إنجلترا

9 نوفمبر: Building Society Arena، سوانسي، ويلز

10 نوفمبر: Building Society Arena، سوانسي، ويلز

11 نوفمبر: Building Society Arena، سوانسي، ويلز

13 نوفمبر: Building Society Arena، كوفنتري، إنجلترا

14 نوفمبر: First Direct Arena، ليدز، إنجلترا

16 نوفمبر: Armadillo، غلاسكو، اسكتلندا

17 نوفمبر: Armadillo، غلاسكو، اسكتلندا

19 نوفمبر: الواجهة البحرية، بلفاست، أيرلندا الشمالية

20 نوفمبر: الواجهة البحرية، بلفاست، أيرلندا الشمالية

23 نوفمبر: INEC، كيلارني، أيرلندا

24 نوفمبر: INEC، كيلارني، أيرلندا

25 نوفمبر: 3Arena، دبلن، أيرلندا

وظهر بوب ديلان لأول مرة على الساحة الموسيقية في أوائل ستينيات القرن الماضي بنيويورك، وحقق منذ ذلك الحين نجاحًا عالميًّا استثنائيًا، فقد بيعت أكثر من 125 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم.

يُعرف ديلان، واسمه الحقيقي روبرت ألين زيمرمان، بأنه أحد أبرز مؤلفي الأغاني في التاريخ الحديث، وقد حاز جائزة نوبل للآداب عام 2016 تكريمًا "لابتكاره تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية"، وهو ما شكَّل لحظة مفصلية في الاعتراف بالأغنية كأداة أدبية.

فاز ديلان بعشر جوائز جرامي وتم ترشيحه لـ 38 جائزة أخرى، بالإضافة إلى ست أغانٍ منفردة ضمن أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة وتسعة ألبومات احتلت المركز الأول في المملكة المتحدة.

من أشهر أغنياته التي لا تزال تُردد حتى اليوم: Blowin' in the Wind، وThe Times They Are A-Changin'، وLike a Rolling Stone، وكلها أعمال رسّخت مكانته كصوت للحرية والتغيير الاجتماعي عبر العقود.

ومع إطلالته المرتقبة في باريس، يستعد محبُّو ديلان لليلتين من الموسيقى التي تعبر الزمن، بصوت فنان لا يزال يحمل تأثيرًا فنيًّا وثقافيًّا استثنائيًّا رغم تقدمه في السن.

