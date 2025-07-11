بالصّور- السّقّا وفهمي يحتفلان بفيلم “أحمد وأحمد” في دبي بحضور مشاهير

في أجواء فنّيّة مميّزة، احتفل كلّ من الممثّلَين أحمد السّقّا وأحمد فهمي بالعرض الخاصّ لفيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، في ريل سينما – دبي، وسط حضور فنّيّ وإعلاميّ لافت.

وشهد العرض الخاصّ مشاركة عدد من الفنّانين الموجودين في الإمارات من أجل مساندة أصدقائهم ، أبرزهم فتحي عبد الوهّاب، بيومي فؤاد، سيّد رجب والإعلامي الإماراتيّ أنس بوخش ، إلى جانب حضور نجم منتخب مصر أحمد سيّد “زيزو” الّذي خطف الأضواء بوجوده ودعمه لأبطال الفيلم.

وشهدت السّجّادة الحمراء توافد عدد كبير من الإعلاميّين ومحبّي السّينما الّذين حرصوا على التقاط الصّور مع النّجوم، وسط حالة من الحماسة والتّرقّب لانطلاقة الفيلم في صالات العرض.

فيلم “أحمد وأحمد” ينتمي إلى فئة الكوميديا والتّشويق، ويجمع بين نجمَي الشّاشة أحمد السّقّا وأحمد فهمي لأول مرة في تجربة سينمائيّة مختلفة، يتوقّع أن تحقّق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا في الوطن العربيّ.