شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة ديو شيرين وفضل شاكر تشير إلى نجاح تسجيل الدويتو: "ظبطت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأخبار المتداولة التي أثيرت أمس حول منع دخول شيرين مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان للقاء الفنان فضل شاكر، والعمل على الديو الغنائي الذي يجمعهما، تحت عنوان "حدوتة" كلمات ولحن جمانة جمال وتوزيع حسام صعبى.

وعلى الرغم من انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بصعوبة تسجيل ذلك الديو أو تصوير مشاهد من الفيديو كليب، خاصة بعد سفر شيرين إلى لبنان بعد حفل موازين ومنعها من دخول المخيم، إلا أن الشاعرة والملحنة جمانة جمال أعادت الأمل للجمهور، عندنا كتبت "تويتة" عبر "تويتر"، قالت فيها: "ظبطت"، فى إشارة منها غير مباشرة عن نجاح تسجيل الديو الذي يجمع شيرين بفضل شاكر، وهو ما أثار تعليقات عدد كبير من جمهورهما.



جمانة جمال

يذكر أن أغنية "حدوتة" التي تجمع فضل شاكر بشيرين تأتي للتعاون بينهما مجددا بعد ما يقرب من 20 عاما.



وكانت شيرين عبد الوهاب أحيت مؤخرا ختام مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب، وطالها وقتها العديد من الانتقادات، مما استدعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى إعلان دعمه الكامل لها، تقديرا لمشوارها الفني، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية قريبا.

ويأتي هذا التكريم المرتقب تقديرًا لإسهامات شيرين الفنية الكبيرة، ومكانتها الراسخة في قلوب جمهورها داخل مصر وخارجها، باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي.