شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الشحات: الضباط طلبوا من عبد الناصر أن تغني أم كلثوم أغنيتين خلال حصار الفالوجة.. والزعيم: هتغني عشان هي بنت جدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي سعيد الشحات، أن العلاقة بين كوكب الشرق "أم كلثوم"، وجمال عبد الناصر بدأت بواقعة طريفة عام 1948 أثناء حصار الفالوجة، وخلال الحصار كان الضباط يعانون من عدم وجود الأسلحة، فضلا عن الحصار الشديد، وبينما هم على هذا الوضع كان سيحل موعد حفل أم كلثوم الشهرية في الخميس الأول من كل شهر، فقرر الضباط إرسال رسالة إلى أم كلثوم يطالبونها بغناء أغنيتي "انا في انتظارك"، و "غلبت أصالح".

وأوضح الشحات، خلال مشاركته في الفيلم الوثائقي "الست والوطن"، المذاع على قناة الوثائقية: قال الضباط لجمال عبد الناصر الذي كتب الرسالة: "معقول هتسمع كلامنا"؟.. فرد: "آه هتسمع الكلام عشان هي بنت جدعة"

وتابع سعيد الشحات: " كان الراديو هو وسيلة الضباط الوحيدة في الاستماع، كتبوا رسالتهم إلى أم كلثوم، وأرسلوها لوزير الحربية حيدر باشا لإرسالها لأم كلثوم.. وفي موعد الحفل، جلس الضباط ينتظرون، وفوجئوا بها تغني الأغنيتين.. فعلق جمال عبدالناصر: مش قلت لكم قبل كده دي بنت جدعة"