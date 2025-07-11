شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة للمونودراما يفتح باب المشاركة فى "مونودراما الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، انطلاق استمارة المشاركة فى مسابقة “أيام القاهرة لمونودراما الصعيد”، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، المقررة فى أكتوبر المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تأتي هذه المسابقة فى إطار سعي المهرجان لتحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الفرص أمام فرق الجنوب للمشاركة والظهور على الساحة الفنية، حيث تهدف إلى دعم فرق المسرح في محافظات الصعيد، ودمجها في الحراك المسرحي الوطني والدولي.

وتشمل الاستمارة جميع شروط المشاركة والتفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تشهد مشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، منها: مصر، فلسطين، المغرب، الإمارات، السودان، العراق، السعودية، الكويت، لبنان، سلوفاكيا، بولندا، إسبانيا، كوريا، إيطاليا، والمجر.