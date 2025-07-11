شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمسرح يعلن العروض المشاركة ويكشف عن لجنة المشاهدة والاختيار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المسرحية المشاركة في الدورة الثامنة عشرة، والتي تنطلق في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، تحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبالتعاون مع قطاعات وهيئات الوزارة المعنية.

كما كشفت إدارة المهرجان عن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار عروض الفرق الحرة والمستقلة، والتي ترأسها الكاتب والناقد الكبير عبد الرازق حسين، وتضم في عضويتها الدكتور محمد زعيمة، والفنانة وفاء الحكيم، والفنانة لبنى الشيخ، والمخرج إسلام إمام، بينما يتولى مينا إبراهيم مهمة مقرر اللجنة، وتشهد الدورة الجديدة مشاركة (35) عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض هي: "كارمن" من إخراج ناصر عبد المنعم لفرقة مسرح الطليعة، و"يمين في أول شمال" من إخراج عبد الله صابر، و"سجن النسا" من إخراج يوسف مراد منير، و"كازينو" من إخراج عمرو حسان، وكلها لفرقة المسرح الحديث، بالإضافة إلى عرض "حكايات الشتا" من إخراج محمد العشري لفرقة مسرح الغد، وعرض "فندق العالمين" من إخراج محمد طايع لفرقة مسرح الشباب.



لجنة المشاهدة والاختيار

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك أيضًا بستة عروض تمثل فرقها في المحافظات، وتشمل: "لعنة زيكار" للمخرج إبراهيم السيد الفقي من فرقة كفر الشيخ، و"أول من رأى الشمس" للمخرج أحمد زكي من فرقة قصر ثقافة روض الفرج، و"مرسل إلي" للمخرج محمد فرج من فرقة السنبلاوين، و"سينما 30" للمخرج محمد الحداد من فرقة قومية البحيرة، و"شارع 19" للمخرج عمرو حسان من فرقة مركز الجيزة الثقافي، وأخيرًا "اليد السوداء" للمخرج بيشوي عماد من الفرقة النوعية ببورسعيد.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة عرضين ضمن مبادرة "أول إبداع متخصص"، هما "جرارين السواقي" للمخرج زياد هاني كمال، وهو إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و"أنا السما وأنت الأرض" للمخرج سعيد منسي، إنتاج فريق جامعة طنطا.

ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرض "عايش إكلينيكيا" للمخرج أحمد فتحي شمس، بينما يقدم صندوق التنمية الثقافية ثلاثة عروض هي: "حواديت" للمخرج خالد جلال، إنتاج مركز الإبداع الفني بالقاهرة، و"ليالينا تاهت بينا" للمخرج محمد مرسي لصالح فرقة استديو الممثل بمركز الإبداع الفني في الإسكندرية، و"الخطة المثالية" للمخرج محمد ناصر، وهو أحد العروض المرشحة من مواسم نجوم المسرح الجامعي بجامعة عين شمس.

أما البيت الفني للفنون الشعبية فيشارك بعرض واحد بعنوان "الملك وأنا" من إخراج محسن رزق لصالح فرقة تحت 18 سنة، وتقدم دار الأوبرا المصرية عرضين هما: "أوبريت الباروكة" عن فنان الشعب سيد درويش ومن إخراج الدكتور مهدي السيد، وعرض "أوبرا الشهامة الريفية" للمؤلف بيتر ماسكاني ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد.

وتقدم أكاديمية الفنون ثلاثة عروض من إنتاج معاهدها المختلفة، وهي: "الوحش" دراماتورج وإخراج محمد عادل النجار، و"البؤساء" من إخراج محمود عبد الرازق، و"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" من إخراج محمد أيمن، في حين تشارك الجامعات المصرية بعرضين من المسرح الجامعي، هما "أصحاب الأرض" للمخرج محمد زكي لصالح منتخب جامعة بنها، و"محاكمة السيد آرثر ميلر" من إخراج يوسف المنصور لصالح منتخب جامعة بني سويف.

كما تشارك الفرق الحرة والمستقلة بخمسة عروض متنوعة، هي: "ثرثرة" للمخرج حسام التوني من إنتاج فرقة كيميا المسرحية، و"رحلة حنظلة" للمخرج مروان محمود، و"الإخوة كرامازوف" للمخرج عبد الرحمن محسن من فرقة برا البؤرة، و"البؤساء" للمخرج محمود جراتسي من فرقة الجراتسية، وأخيرًا "استدعاء ولي أمر" للمخرج أحمد علاء علي من فرقة مستقل للفنون الأدائية.

أما فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني فتشارك بعرضين هما "العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين لصالح فرقة نقابة المهن التمثيلية، وعرض "حفل تأبين" من إخراج مايكل رفلة لصالح فرقة رفلة المسرحية، فيما يقدم القطاع الخاص عرضين هما: "جسم وأسنان وشعر مستعار" تأليفًا وإخراجًا لمازن الغرباوي، و"عريس البحر" من إخراج وليد طلعت.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

