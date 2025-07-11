شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز ملكا لمملكة الحرير في الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مملكة الحرير الحلقة 10 والأخيرة العديد من الأحداث، حيث قام شمس الدين (كريم محمود عبد العزيز) بالانتقام لمقتل حبيبته الأميرة فيروز (سارة بركة)، فضلا عن قتله لوالدها الملك الذهبي (عمرو عبد الجليل)، انتقاما لوالده الراجل الملك الجلل، ولكن يصدمه الذهبي أن والده هو القاتل الأول حيث قتل شقيقهما الأكبر، ووالدهما ليصل إلى الحكم.

مملكة الحرير الحلقة الأخيرة

وفي نهاية الأحداث، يجد شمس الدين نفسه ملكا لمملكة الحرير، وفي حوار مؤثر بينه وبين حكيم المملكة يخبره أن المملكة لم يتبقى منها سوى مجموعة من الجثث، ولكنه يقوم بضرب كرسي العرش بالسيف ليتذكر دائما تلك اللعنة، وأن ذلك الكرسي مميت لصاحبه مثلما حدث لوالده وجده وأشقائه.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.