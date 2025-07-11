شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح للموسم الصيفي بالبيت الفني للفنون الشعبية بعرض نوستالجيا 90/80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مساء أمس احتفالية كبرى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية تضمنت الاحتفالية فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والمسرحية الاستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والاحتفالية من إخراج تامر عبدالمنعم.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

بدأت الإحتفالية في الفصل الأول بمجموعة من الفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير فرقة رضا حيث قدمت الفرقة فقرات "حلاوة شمسنا - الإسكندراني - الأغاني - الحجالة - العصابات".



مسرح محمد عبد الوهاب



مسرحية نوستالجيا 80 90



تامر عبدالمنعم

وبدأ الفصل الثاني من الإحتفالبة بالعرض المسرحي الإسنعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمشاركة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان وهي فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مع مصمم الرقصات محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مع مصمم الرقصات محمد أبو صالح، مادة فيلمية شريف رضا، تصميم وتنفيذ ديكورات محمد جابر، تصميم إضاءة عز حلمي، مكياچ إسلام عباس، ملابس رنا عبدالمجيد، توزيع موسيقي محمد مصطفى مخرج منفذ أحمد شعراوي.

الجدير بالذكر أن مسرح محمد عبدالوهاب افتتح الموسم الصيفي بنجاح ساحق بعرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

وقد وجه "عبد المنعم" الشكر للوزير أحمد هنو لدعمه له وشكر اللواء اللبان والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

من ناحية أخرى وضع الفنان تامر عبدالمنعم أغنية السر للهضبة عمرو دياب بخاصية استوري على عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والتي تقول مقطوعتها السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر في حد يغير ويجدد وفي حد محلك سر.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته بنجاح أول عروض الموسم الصيفي على مسرح محمد عبدالوهاب وقال : نحن نسير بخطط وتوجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الناجحة ومستمرون ونتمنى استمرار نجاحنا لأن نجاحنا هو بالقطع نجاح لمنظومة الثقافة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف "عبدالمنعم" لدينا مجموعة من الحفلات خلال الموسم الصيفي وأهمها حفل أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر ١٨ يوليو على مسرح البالون وحفل الفنان عمر كمال على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية يوم ٢٤ يوليو.