قصّة انفصال هاندا أرتشيل عن حبيبها تعود إلى الواجهة… وصور جديدة تحسم الجدل

رغم الإشاعات الّتي انتشرت مؤخّرًا حول انفصال الممثّلة التّركيّة هاندا أرتشيل عن حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي، لا تزال قصّتهما العاطفيّة حديث الجمهور والمواقع الإخباريّة التّركيّة.

وفي أحدث التّطوّرات، رصدت عدسات الكاميرا الحبيبَين في مارينا ياليكافاك في بودروم، حيث ظهرا معًا وهما يستعدّان لركوب قاربٍ صغير للانتقال إلى يختهما الفاخر، متوجّهَين إلى الجزر اليونانيّة لقضاء العطلة الصّيفيّة.

هذه الصّور تعيد التّأكيد على أنّ العلاقة لا تزال مستمرّة، على عكس ما تمّ تداوله في الأيّام الماضية حول انفصال الثّنائيّ بسبب بعض المشاهد الجريئة الّتي جمعتها بالممثّل باريش أردوتش في مسلسل “تذكّر الحبّ” الّذي بدأ يحقّق انتشارًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.

نذكر أنّ هاندا، ردّت مؤخّرًا على ذلك الجدل في تصريح لوسائل الإعلام التّركيّة، أعربت فيه عن استغرابها من تركيز بعضهم على هذه المشاهد تحديدًا، مشيرة إلى أنّ النّقاش يجب أن يكون حول جودة العمل وقيمته الفنّيّة، وليس على لقطات بعينها.

يُذكر أنّ مسلسل “تذكّر الحبّ” يحظى بإشادة نقديّة كبيرة منذ انطلاق عرضه، ويُعدّ من أبرز الأعمال التّركيّة الّتي تُعرض حاليًّا ويجمع للمرّة الثّانية بين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش كثنائيّ دراميّ بعد فيلمهما “دعها للرّياح”.

كما أنّ الثّنائيّ سيجتمع للمرّة الثّالثة بعمل دراميّ من إنتاج O3 Medya الّتي أعلنت رسميًّا عن انطلاق التّحضيرات للنّسخة التّركيّة من المسلسل الكوريّ الشّهير “ملكة الدّموع”، من بطولة هاندا وبارتش والمقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.