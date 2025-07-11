تحضيرات جسديّة وعاطفيّة، من هو الممثّل الجديد الّذي سيمثّل دور سوبرمان؟

أعلنت ستوديوهات C عن وجه جديد، إذ يتولّى ديفيد كورنسويت رسميًّا دور سوبّرمان في النّسخة الجديدة المرتقبة من سلسلة أفلام “الرّجل الفولاذيّ” للمخرج جيمس غان

يُعرف “كورنسويت” بمسيرته المهنيّة الصّاعدة في التّلفزيون والسّينما، وهو مستعدّ لإضفاء حيويّة جديدة على هذا الدّور الأيقونيّ، على خطى أساطير مثل كريستوفر ريف وهنري كافيل. ومع اقتراب موعد عرض الفيلم في يوليو ٢٠٢٦، تتزايد الحماسة حول رحلة الممثّل الشّخصيّة واستعداداته، ورؤياه لمستقبل سوبّرمان.

وُلد كورنسويت في فيلادلفيا عام ١٩٩٣، وبدأ مسيرته التّمثيليّة في سنّ مبكرة في المسرح الإقليميّ قبل أن يلتحق بمدرسة جوليارد، حيث صقل موهبته. تضمّنت بداياته على الشّاشة ظهوره في مسلسل “هاوس أوف كاردز”، لكنّه برز على الصّعيد الوطنيّ من خلال أدائه المتميّز في مسلسلَي رايان مورفي النّاجحَين على نتفليكس “ذا بوليتيشان” و”هوليوود”.

في عام ٢٠٢٣، خلال إضراب ممثّلي هوليوود، تواصل جيمس غان مع كورينسويت لتقديم تجربة أداء لإعادة إنتاج المسلسل. في البداية، ظنّ أنّها مزحة. قال مازحًا في مقابلة: “قلت: هل يمكنك إثبات ذلك؟”.

لكنّ الأمور تطوّرت بسرعة كبيرة. بعد عدّة اتّصالات، عرض غان على كورنسويت الدّور في يونيو ٢٠٢٣. كانت تلك لحظة فارقة في مسيرة الممثّل.

للتّحضير للدّور جسديًّا، التزم كورينسويت بنظام تدريب صارم، واكتسب ما بين خمسة وعشرين وثلاثين رطلًا من العضلات بطرق طبيعيّة. قال لصحيفة “ذا راب”: “لا أحد يزعم أنّني اكتسبت أربعين رطلًا من العضلات”، موضحًا أنّ تحوّله جاء من التّدريب والتّغذية المنتظمة – دون استخدام أيّة مُحسِّنات للأداء. لقد تدربتُ لمدّة ساعتَين ونصف يوميًّا، مُركِّزًا ليس فقط على القوّة، بل أيضًا على خفّة الحركة والتّحضير لسلك الطّيران.

لكنّ بناء بنية جسديّة خارقة لم يكن التّحوّل الوحيد. فقد أوضح كورنسويت أنّه ينوي تجسيد قلب كلارك كينت ونزاهته. تُركِّز نسخته من سوبّرمان على الوضوح الأخلاقيّ والهشاشة العاطفيّة.

يأتي أوّل ظهور لكورنسويت في وقتٍ يواجه فيه نوع أفلام الأبطال الخارقين ضغوطًا للتّطوّر. بعد سنوات من التّفسيرات الأكثر قتامة وقسوة، يبدو أنّ “دي سي” على استعداد للانتقال إلى أسلوب أكثر تفاؤلًا وجدّيّة بقيادة جيمس غان. مع رايتشل بروسنان في دور لويس لين ونيكولاس هولت في دور ليكس لوثر، يُوحي طاقم الفيلم بنهج واقعيّ قائم على الشّخصيّة.

في العالم الواقعيّ، يعيش كورنسويت حياة أكثر هدوءًا. تزوّج من شريكته وزميلته الممثّلة جوليا بيست وارنر عام ٢٠٢٣، ورُزق الزّوجان مولودًا عام ٢٠٢٤. ثمَّ عادا بعد ذلك الحين إلى بنسلفانيا، واختارا أسلوب حياة أكثر خصوصيّة بعيدًا عن أضواء هوليوود، وهو ما يُناقض تمامًا الشّهرة العالميّة الّتي يحظى بها سوبرمان.