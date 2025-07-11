وفاة الفنانة شروق نجمة يوميات ونيس عن عمر يناهز 73 عامًا

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة شروق

من الزراعة إلى الشاشة .. معلومات عن الفنانة شروق

اسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد من مواليد 20 مارس عام 1952م في محافظة القاهرة.

تخرجت من كلية الزراعة جامعة القاهرة، ولم تذكر في أي تصريح أي شيء خاص بحياتها الشخصية، وترى أنها خاصة بها فقط وأسرتها.

دخلت عالم التمثيل في الثمانينيات بأدوار مساعدة في السينما، ثم انتقلت إلى التليفزيون في التسعينيات، حيث لفتت الأنظار بأدوار مؤثرة في أعمال مثل "يوميات ونيس، قضية رأي عام، راجل وست ستات، عائلة الحج متولي "وغيرها من الأعمال .

تنوعت في أدوارها والتي قدمتها بأسلوب بسيط لا ئُنسى فقدمت الزوجة، والمعلمة، والأم الحنونة، وأيضاً الحماة الشريرة.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 07:24 مساءً - نعت نقابة المهن التمثيلية؛ نجمة مسلسل "يوميات ونيس"والتي غابت عن الأضواء منذ سنوات، لترحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق 11 من يوليو عن عمر يناهز الـ 73 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.ولم يُعلن حتى الآن أي تفاصيل عن موعد أو مكان الجنازة والعزاء.ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ خبر الوفاة حيث كتبت : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة/ شروق".وأكملت : "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتورومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحله بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".أطلعوا على أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها: مع السلامة يا بهجة الدنيا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».