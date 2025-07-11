ميرنا نور الدين: هذه مواصفات فتى أحلامي ولا أحبذ أن يشارك الفنان حياته الخاصة للجميع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 07:24 مساءً - تحدثت الفنانة ميرنا نور الدين عن سبب حبها للتمثيل ومواصفات الرجل المثالية من وجهة نظرها والعديد من الأمور الخاصة بشخصيتها وكذلك كشفت عن تفاصيل أحدث أعمالها الدرامية، خلال لقائها في برنامج "ON Set" الذي يذاع على قناة ON موضحة أنها أحبت التمثيل بسبب قيامها بتجسيد أدوار مختلفة بعيداً تماماً عن شخصيتها الحقيقية.

رفض مشاركة الفنان حياته على السوشيال ميديا

ورفضت الفنانة ميرنا نور الدين أن تكون حياة الفنان الشخصية مشاعاً للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة قائلة: "ليس من المفترض أن يشارك الممثل حياته الشخصية للجميع، فهو حر في كونه يريد الكشف عن شيء أو لا، كما أن الجمهور أيضاً لا ينتظر منه ذلك وانما يترقب أعماله التي يقدمها على الشاشة وليس من الضروري أن يعرف الناس كل شيء عن الفنان".

مواصفات الرجل المثالي في عيون ميرنا نور الدين

وعن مواصفات الرجل المثالي في عيون ميرنا نور الدين أكدت أنه لا يوجد رجل أو امرأة مثالية قائلة:"اذا تحدثنا عن الصفات التي ينبغي أن تكون في الرجل أن يحبك ويخاف عليكِ ويحترم عملك ويدعمك فيه، وأكثر صفة تجذبني للرجل أن يكون "حنيّن" وطيب، بينما أبتعد عن الشخص الذي لا يكون هناك تفاهم بيننا، لأن ذلك أهم شيء لابد ان يتوفر بين الرجل والست".



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وأشارت ميرنا نور الدين إلى أنها لا تتسرع في اتخاذ أي قرار، قائلة: "عمري ما تسرعت في أي قرار، لأني بطبيعتي لازم آخذ وقت طويل جدًا قبل ما أقرر أي حاجة"، كما أكدت على سعيها للتركيز بشكل أكبر على أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفضل في حياتها يعود أولًا لله سبحانه وتعالى، ثم لعائلتها، خاصة والدتها وأشقائها.

شخصية ليس هادئة وعصبية أحياناً

وعند سؤالها عن تفضيلها بين رجل وسيم ودمه تقيل، أو رجل غير وسيم لكن دمه خفيف، أجابت ميرنا نور الدين ضاحكة: "يبقى وسيم ودمه خفيف.. أهم حاجة يكون دمه خفيف"، أما في ما يتعلق بطباعها الشخصية، نفت ميرنا كونها شخصية هادئة، مؤكدة أنها "شعنونة"، وأحيانًا تصبح عصبية إذا شعرت أن الموقف تخطى حدوده.

تفاصيل "أنا انت.. انت مش أنا"

ميرنا نور الدين كشفت تفاصيل أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "أنا انت .. انت مش أنا" موضحة:" اسم العمل له علاقة بالعالم الافتراضي وإني بقيت نسخة تانية فيه، وهل ده فعلًا أنا في الحقيقة ولا لأ، واللي شدني في المسلسل ككل إنها فكرة جريئة، والشخصية اللي بلعبها اسمها داليا هيبقى فيه نسخة تانية منها في العالم الافتراضي، وهي بتدور على حاجة مش عارفة تحققها في العالم الحقيقي".

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مسلسل "أنا إنت.. إنت مش أنا" يجمع ميرنا نور الدين والسوري معتصم النهار في 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء، والشحات مبروك، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

وتواجدت ميرنا نور الدين فى موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلي "فهد البطل" من بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، و"في لحظة" بطولة أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

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