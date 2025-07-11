داليا فرج تنعى سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة وتناشد: محدش يقول عليا طليقته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 07:24 مساءً - نعت الإعلامية داليا فرج الديب زوجة المخرج سامح عبد العزيز السابقة، والد بناتها حبيبة ودليلة وجميلة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال أكثر من منشور على حسابها بموقع فيسبوك حيت ودعت الراحل قائلة:"اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها، فاهمين تفاصيل بعض، بنفهم بعض من نظرة، نتخانق بقى، نزعل، نحلف ما نكلم بعض تاني".

زوجة سامح عبد العزيز الأولى: عشرة عمرى وحبيبي أبو بناتي

وتابعت داليا فرج: "تقريباً نص الصيام اللي بصومه رايح على الحلفان، وأول ما تكلمنى أنسى وأصالحك على طول علشان عارفة ان قلبك طيب، بيبي كبير و ضخم، وعلشان اللي جوانا بتاعنا احنا وبس، مش حاجة ممكن تفهموها أو تسموها، لينا تأثير قوى على بعض، فيه حته جوة كل واحد فينا للتاني خاصة ومختلفة، عشرة عمرى، حبيبي، أبو بناتي، رغم انك مشيت بس اللي مريحني إن آخر 20 يوم كنا مع بعض كلنا على طول".

داليا فرج تنعي سامح عبد العزيز - سكرين شوت من حسابها على فيسبوك



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وأضافت داليا فرج:"يا رب ما أكونش قصرت في حقك، هتوحشنى أوى يا حبيبي يا غالى زي ما كنت باقولك دايما انت الغالي و ترد حبيبتي، مش مصدقة إني باقولها، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته و يقدرني على المسئولية، نفسى أنام وأصحى ألاقى ده كابوس و مش حقيقي، بدري أوى أوي يا حبيبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هتوحشنى يا موحة".

صدمة داليا فرج بعد وفاة والد بناتها المخرج سامح عبد العزيز

وفي منشور ثان، أعربت داليا فرج الديب عن صدمتها بعد رحيل والد بناتها واعتذرت عن عدم قدرتها على التحدث مع أحد، حيث كتبت: "كنت فاكرة إني هصحى الاقيه كابوس، طلع بجد، معلش يا جماعة أنا حقيقي تعبانة أوي مش قادرة أرد على تليفونات أو رسايل، والنبي ما تزعلوا، أنا مقدرة حبكم بس مش قادرة أتكلم وأرد على كل حد بالكلام أو الكتابة، آسفة والله، بس يمكن محتاجة يومين أستوعب، منهكة أوى نفسياً وجسدياً، آسفة".

داليا فرج تعبر عن صدمتها بعد وفاة والد بناتها - سكرين شوت من حسابها على فيسبوك



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وأكدت داليا فرج على رفضها مناداتها بطليقة المخرج سامح عبد العزيز وكتبت في منشور آخر:"محدش يقول طليقته و لا مطلقين، اللي بينا أقوى من أى ورقة ولا كلمة، سامح لما كان يعرّفني على ناس يقول الاكس مرة كده من تحت الضرس، و الباقي يقول داليا مراتي، وآخر حاجة قالها للممرض وهو بيقولي أستأذنك أغير له، قاله دى مراتي يا حمار، محدش يقول كده، محدش يقول كده والنبي".

سامح عبد العزيز أب لأربعة بنات

سامح عبد العزيز أب لأربع بنات حيث تزوج مرتين الأولى من داليا فرج الديب المذيعة بالتليفزيون المصري وهي شقيقة الفنان تامر فرج والمخرج وائل فرج، وأنجب منها 3 بنات هن حبيبة ودليلة وجميلة قبل أن ينفصلا بعد اكتشاف زواجه من الفنانة روبي سراً وأنجب منها ابنته الرابعة طيبة، في هذا الوقت طلبت زوجته الأولى داليا فرج الطلاق.

داليا فرج تطلب عدم مناداتها بطليقة سامح عبد العزيز - سكرين شوت من حسابها على فيسبوك



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المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس عن عمر يناهز 49 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نُقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية.

وشيعت جنازة سامح عبد العزيز بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد هنيدي، روبي، أحمد حلمي، منى زكي، محمد سعد، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبير صبري، المنتج أحمد السبكي، محمد لطفي، سلوى عثمان تامر فرج، دنيا سمير غانم، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد السعدني، نسرين أمين، علاء مرسي، المخرجة كاملة أبو ذكري وآخرين

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