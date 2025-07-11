ابنة كريم محمود عبد العزيز تخطف الأنظار في مملكة الحرير.. شاهدوا جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 08:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا من الحلقة التاسعة من مسلسل "مملكة الحرير"؛ ظهرت خلاله "كندة" ابنة النجم كريم محمود عبد العزيز في مشهد جمعها بوالدها؛ حيث خطفت الأنظار بجمالها ومدى الشبه بينها وبين والدها. بالإضافة إلى إشادة المتابعين بموهبتها وحضورها.

ابنة كريم محمود عبد العزيز تخطف الأنظار في مملكة الحرير

وظهرت "كندة" ابنة كريم محمود عبد العزيز كضيفة شرف بشخصية "راضية" ابنة عائلة قُتل أفرادها، وطرحت على "شهاب الدين" سؤالًا: "أحنا رايحين فين أنا مليش مكان أكيد مش هتقتلني؟" ليخبرها أنه ليس له مكان قائلًا : "أنا كمان مليش مكان بس وجودك معايا هيبقى خطر عليكي"، ويكمل "ده أرحم من إنك تُباعي كجارية"، لكنه يقرر في النهاية تركها، في لحظة صمت عميقة حركت مشاعر المشاهدين.