شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 21.. أحمد مجدي يرفض عرض محمد أبو داود حفاظًا على حضانة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة ال21 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث اقترح معتصم" أحمد صفوت" على بسمة" أسماء أبو اليزيد" أن يعرض على مسعد" أحمد مجدي" مبلغ مالي كبير، حتى يترك لهم حضانة ابنته، فأكدت له بسمة أن سيرفض عنداً فيه، فأقترح والده" محمد أبو داود " أن يذهب هو إليه ويحاول إقناعه، وبالفعل ذهب إليه وعرض عليه مبلغ كبير ولكنه رفض رفضاً قاطعاً، وبالرغم من أن أمه حاولت إقناعه بذلك إلا أنه تمسك برأيه.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فات الميعاد الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، وفاة والدة بسمة (أسماء أبو اليزيد) والتى تجسد دورها الفنانة حنان سليمان.

‎وبعد وفاة حنان سليمان فى الحلقة 20 من مسلسل فات الميعاد، ستدخل تدخل بسمة في معركة جديدة بسبب حضانة ابنتها التي قد تعود إلى مسعد ويجسده احمد مجدي، خاصة بعد خروجه من السجن.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.