شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأفخم عن تكريمه بالمسرح الحر: فخور وأعتبره تكريمًا لجيلي بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس محمد سيف الأفخم، الرئيس الشرفي للهيئة الدولية للمسرح، عن سعادته البالغة بتكريمه كأفضل شخصية دولية، خلال فعاليات الدورة العشرين من مهرجان المسرح الحر بالأردن.

وقال الأفخم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: التكريم أمر مهم في مسيرة أي فنان أو مسؤول، وقد حظيت بعدد من التكريمات المميزة، خاصة في مصر الحبيبة، مثل المهرجان التجريبي للمسرح، ومهرجان شرم الشيخ للمسرح، وغيرهما، على يد وزيري الثقافة السابقين حلمي النمنم والدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأضاف: هذا التكريم في الأردن له خصوصية، لأنه يأتي تتويجًا لمسيرتي كرئيس للهيئة الدولية للمسرح، وهو منصب أتشرف بكوني أول عربي يتولاه، ولن أنسى أبدًا دور مصر الريادي في تأسيس هذه الهيئة.

وتابع: أنا فخور بهذا التكريم، لأنه لا يخصني وحدي، بل أعتبره تكريمًا لجيل كامل من المسرحيين، الجيل الذي شاركني في تأسيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وكان له دور كبير في ترسيخ حضور المسرح العربي على الساحة الدولية.

ووجّه الأفخم الشكر للهيئة الدولية للمسرح على ثقتهم فيه، بعد منحه لقب الرئيس الشرفي الدائم للهيئة، كما تقدم بالشكر لإدارة مهرجان المسرح الحر بالأردن، مُهديًا التكريم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن المهندس محمد سيف الأفخم يشغل منصب الرئيس الشرفي للهيئة الدولية للمسرح، ورئيس الرابطة الدولية للمونودراما، وهو عضو مؤسس ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما منذ عام 2003، كما شغل مناصب عدة منها مدير “هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام”، ورئيس “الهيئة الدولية للمسرح”، ونائب مدير عام “بلدية الفجيرة”