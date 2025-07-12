شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى يستعد لتصوير دوره فى حكاية ديجافو بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد الرافعي لمسلسل حكاية ديجافو من بطولة شيري عادل ويستعد لتصوير دوره خلال أحداث المسلسل فى نهاية الشهر الجاري أو بداية أغسطس على أقصى تقدير .

وأضاف أحمد الرافعي عن دوره فى المسلسل : العمل عبارة عن حكاية ستعرض أوف سيزون مثلما هو مقرراً له، وهو دور مختلف تماماً عما قدمته من قبل .

ديجافو من تأليف نسمة سمير وهى احدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" المكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، تقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه على شاشات المتحدة قريباً.

وفى سياق متصل يُعرض لأحمد الرافعى فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

