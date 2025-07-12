شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المطرب محمد عواد بمسجد الحامدية الشاذلية.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عواد نجل الراحل المطرب محمد عواد عن موعد عزاء والده، حيث المقرر أن يقام العزاء يوم الإثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من الفنانين والموسيقيين لتوديع الراحل.

وشُيع أمس الخميس جثمان الراحل محمد عواد من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، عقب صلاة الظهر، ليوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه.

ونعى مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين الراحل محمد عواد وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

كما نعاه الفنان حلمى عبد الباقى وقال: مع السلامة يا أجمل وأخلص وأوفي وأبيض وأنقي قلب علي ضهر الأرض مع السلامة يا قلبي يا قلبي، زي ماكنت ديما بقولهالك قلبي يا عواد مش مصدق إني بكتب عزاك مش مصدق إني مش هشوفك تاني، ولا هكلمك تاني بس هقول إيه متغلاش على اللي خلقك يا حبيبي في الجنة ونعيمها، إن شاء الله دعواتكم لقلبي محمد عواد.

ويُعد الراحل محمد عواد من أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّم عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا واسعًا، وتميّز بأسلوبه الصادق وصوته القوي.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه عقب إعلان وفاته، وتناقل الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات نعي مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومواقفه الإنسانية.