شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وزوجته ضيفا إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة" على DMC.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم خالد سليم وزوجته ضيفاً برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة DMC.

وشارك خالد سليم في مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي تدور أحداثه حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

وتحدث خالد سليم عن دوره في مسلسل وتقابل حبيب، وقال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "يوسف شخصية مليئة بصراعات داخلية، والمشكلة الأساسية كانت في تربيته من الأساس، فقد تربى أنه كبير العائلة الذي يجب عليه أن يدافع عن هذا الكيان دائما حتى لو كلفه الأمر حياته".

وعن نهاية الشخصية أكد سليم، أن نهايته بالموت هي نهاية لائقة على شخصية يوسف، لأن مثله لا يحتمل أن ينزع منه كل شيء أو أن يسجن، لذا قرر أن ينهي حياة الإنسانة التي تسببت في كل ماحدث له، ثم إنهاء حياته.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.