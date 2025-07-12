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تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور

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  • تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور 1/5
  • تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور 2/5
  • تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور 3/5
  • تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور 4/5
  • تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - الرياض - عماد صفوت

السبت، 12 يوليو 2025 01:08 ص

أحيا النجم تامر حسنى واحدة من أنجح حفلاته فى الرياض بالسعودية، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية المقامة فى العاصمة الرياض، برعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث يعد تامر أول نجم يغنى فى النسخة الثانية من البطولة، وقدم تامر حسنى العديد من الأغانى.

وافتتح تامر الحفل وسط حضور الآلاف من جمهوره السعودى والجاليات العربية، بمجموعة من أغانيه ريمكس، بالإضافة إلى شو راقص وألعاب نارية وسط تفاعل الجمهور بشدة معه.


وقدم تامر أكثر من 20 أغنية متضمنة عرض شو راقصا مع فرقته الاستعراضية، وقام بالعزف على الجيتار وسط الراقصين، حيث تفاعل جمهوره مع العرض بشكل كبير، كما قدم لأول مرة أغنية السح ادح امبوه كتحية للفنان الكبير الراحل عدوية مع العرض الراقص.

وجاءت قائمة الأغانى كالتالى:
معلمين
حلو المكان 
هرمون السعادة
كل مرة
يانا يامفيش
بنت الإيه
أنا ولا عارف
قولني كلام
يا تاعبني
أكتر حاجة
ارجعلي
كفاياك أعذار

ملكة جمال الكون
Come back to me New
بطلة العالم
حلم سنين
ضحكتها مبتهزرش 
بشوقك
المقص بلاي باك
معلمين

تامر حسنى (1)

 

تامر حسنى (2)

 

تامر حسنى (3)

 

تامر حسنى (4)

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