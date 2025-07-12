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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه التحية لعدوية ويغنى 20 أغنية بحفله فى الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرياض - عماد صفوتالسبت، 12 يوليو 2025 01:08 ص
أحيا النجم تامر حسنى واحدة من أنجح حفلاته فى الرياض بالسعودية، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية المقامة فى العاصمة الرياض، برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث يعد تامر أول نجم يغنى فى النسخة الثانية من البطولة، وقدم تامر حسنى العديد من الأغانى.
وافتتح تامر الحفل وسط حضور الآلاف من جمهوره السعودى والجاليات العربية، بمجموعة من أغانيه ريمكس، بالإضافة إلى شو راقص وألعاب نارية وسط تفاعل الجمهور بشدة معه.
وقدم تامر أكثر من 20 أغنية متضمنة عرض شو راقصا مع فرقته الاستعراضية، وقام بالعزف على الجيتار وسط الراقصين، حيث تفاعل جمهوره مع العرض بشكل كبير، كما قدم لأول مرة أغنية السح ادح امبوه كتحية للفنان الكبير الراحل عدوية مع العرض الراقص.
وجاءت قائمة الأغانى كالتالى:
معلمين
حلو المكان
هرمون السعادة
كل مرة
يانا يامفيش
بنت الإيه
أنا ولا عارف
قولني كلام
يا تاعبني
أكتر حاجة
ارجعلي
كفاياك أعذار
ملكة جمال الكون
Come back to me New
بطلة العالم
حلم سنين
ضحكتها مبتهزرش
بشوقك
المقص بلاي باك
معلمين
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