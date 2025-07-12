شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يقدم باقة من أروع أغانيه على خشبة المسرح الرومانى فى مارينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان حميد الشاعرى باقة من أروع أغانيه، خلال الاحتفال بافتتاح المسرح الروماني، فى مارينا العلمين، وذلك بعد تجديده وافتتاحه رسميا لإقامة العديد من الاحتفالات.

وكان المسرح الروماني قد افتُتح بمارينا العلمين، بحضور مئات من المواطنين، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أبرزهم المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

جدير بالذكر أن الخليج 365 أجرى جولة داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تمت إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها.



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حميد الشاعرى مع أيمن بهجت قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق



حميد الشاعرى وهشام عباس مع أصدقائهما