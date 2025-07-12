شكرا لقرائتكم خبر عن قضية دهب الحمار على مسرح نهاد صبيحة.. 16 و17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض مسرحية "قضية دهب الحمار" من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الحضري، على مسرح نهاد صليحة، وذلك لمدة يومين الأربعاء والخميس الموافقين 16، 17 يوليو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

قضية دهب الحمار تأليف سعيد حجاج، أزياء ومكياج محمد شاكر، أشعار وكلمات بيشوي مجدي، أقنعة بسنت مصطفى، ديكور أحمد تيفا، إضاءة محمود الحسيني، موسيقى مهند أسامة، مخرجان منفذان عمر مهنا، وسارة نجم، ومن إخراج محمد الحضري.

يذكر أن آخر عروض المخرج محمد الحضري والذي حقق نجاحا كبيرا العرض المسرحي "الرجل الذى أكله الورق" من إنتاج فرقة "جروتيسك" وهي مأخوذة عن قصة "تاجر البندقية" لـ وليم شكسبير، وقام بعمل "دراماتورج" العرض المخرج محمد الحضري، وقام بتقديمها مجموعة من الشباب هم: علي الكيلاني، وعمر فتحي، وأنطون فؤاد، وعبد الرحمن، ومحمود مكرم.



‎العرض يناقش مأساة المواطن المعاصر في مواجهة الرأسمالية والعمل فى القطاع الخاص، وما يسببه من أعباء على عاتقه مما يترتب عليه الاستدانة والمرض وقلة العائد المادي مقابل الجهد الكبير المبذول في هذا العمل، القصة تحكى عن رجل أكلته الديون أو بمعنى آخر أكله الورق، حكاية عامل شريف في مواجهة وحش كاسر اسمه المال.