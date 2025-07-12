شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعرضها للإصابة في الساحل الشمالي، حيث ظهرت وهي تجلس على كرسي متحرك وساقها ملفوفة بالجبس، ولم تكشف غادة عن سبب أو طبيعة ما تعرضت له، لكنها نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، واكتفت بالتعليق: "يوميات غادة في الساحل".

وانهالت التعليقات على حساب غادة، أبرزها تعليق الفنانة إلهام شاهين والتي دعت لها بالشفاء.



وتعتبر الفنانة غادة عبد الرازق واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر، وقد تمكنت على مدار أكثر من 25 عاما من ترك بصمتها الخاصة عبر أعمال مميزة، وتحوّلات جريئة، جعلتها تحتل مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

بدأت غادة عبد الرازق مشوارها الفني كعارضة إعلانات، قبل أن تدخل مجال التمثيل عام 1997 من خلال مشاركتها في مسلسل "اللص الذي أحبه"، وهو ما فتح لها الباب أمام مشاركات متتالية في الدراما المصرية.

شكلت مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، إلى جانب النجم نور الشريف، نقلة نوعية في مسيرتها بدور الزوجة الرابعة "نعمة الله"، أثبتت غادة قدرتها على أداء الأدوار المركبة، وكسبت جماهيرية واسعة من خلاله.

ومع حلول عام 2007، بدأت غادة في تصدّر البطولات المطلقة، وكان ذلك من خلال مسلسل "الباطنية" الذي حقق نجاحًا ساحقًا، تلته أعمال أخرى أبرزت مكانتها مثل: زهرة وأزواجها الخمسة" و"سمارة" و"مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة"، هذه الأعمال كانت نقاط تحول، أثبتت خلالها قدرتها على حمل المسلسلات الثقيلة فنيًا وتسويقيًا.

لم يكن حضورها مقتصرًا على التليفزيون، فقدّمت أفلامًا سينمائية ناجحة، من أبرزها: "حين ميسرة" و"كلمني شكرًا" و"ركلام" و"اللي اختشوا ماتوا" وغيرها وكان آخرها مشاركتها فى فيلم "أحمد وأحمد" الذى يعرض حاليا فى السينمات بطولة السقا وأحمد فهمي.



