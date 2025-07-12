شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان هشام عباس، في افتتاح المسرح الروماني بمارينا، بدويتو مع حميد الشاعرى، والذى ساهم في إشعال الحفل.

وقدم بعد ذلك هشام عباس، مجموعة من أروع أغانيه، في ختام حفل افتتاح المسرح الروماني، بمارينا العلمين.

وكان المسرح الروماني قد افتُتح بمارينا العلمين، بحضور الآلاف من المواطنين.

جدير بالذكر أن ”الخليج 365” قد أجرى جولة داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تمت إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة الزوار.



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