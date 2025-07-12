تعيين ملكة جمال لبنان ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 05:53 صباحاً - عيّنت وزارة الصحة العامة مؤخرًا ممثلة بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والبرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان ملكة جمال لبنان ندى كوسا، سفيرةً للصحة النفسية في لبنان بهدف زيادة الوعي بالصحة النفسية والمحافظة عليها وندى كوسا هي أول من يتولى هذا المنصب في بلدها. والجدير بالذكر أن ندى هي معالجة نفسية واختصاصية بعلم النفس ولها مساهمات ومشاركات توعوية عدة في هذا المجال. لذلك وقع الاختيار عليها لأنها تحمل هذه الرسالة سواء من خلال اختصاصها وعملها الدؤوب في هذا المجال وأيضًا لأن القضية التي أطلقتها لدى فوزها بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 تمحورت حول الاهتمام بالصحة النفسية لاسيما لدى المرأة التي يجب أن تكون صحتها النفسية أولوية لديها.

وهي بمنصبها الجديد، سيكون لها دور فعال أكثر في المجتمع اللبناني بالتشديد على نشر أهمية الوعي النفسي وتعزيز الصحة النفسية.

ساهمت ندى كوسا سابقًا في عدة حملات توعوية

وقد نشرت صفحة البرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان عبر حسابها الخاص على إنستغرام مجموعة صور لملكة جمال لبنان ندى كوسا خلال حفل اختيارها سفيرة للصحة نفسية جمعتها بوزير الصحة العامة ركان ناصر وعدد من المسؤولين في البرنامج الوطني للصحة النفسية. وتمّ إرفاق الصور بالتعليق التالي:" برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعلنت وزارة الصحة العامة رسميًا تعيين ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، سفيرةً للصحة النفسية في لبنان.

شكّلت المناسبة محطة بارزة لتأكيد أهمية إشراك الأصوات العامة الموثوقة في تعزيز الوعي حول الصحة النفسية، والحد من الوصمة، وتشجيع طلب المساعدة عند الحاجة. وقد ساهمت الآنسة كوسا سابقًا في عدة حملات توعوية، وستواصل دورها في إطار التعاون القائم مع البرنامج الوطني للصحة النفسية.

تأتي هذه المبادرة ضمن محور الترويج والوقاية في الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024–2030، والتي تهدف إلى جعل الصحة النفسية أكثر وضوحًا، وسهولة في الوصول، ومرتكزة إلى الكرامة والحقوق للجميع".

https://www.instagram.com/p/DL42j_rMkJw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL42j_rMkJw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL42j_rMkJw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ندى كوسا: هذه الرسالة لم تبدأ أبدًا بتاج ولن تنتهي به

من جهتها، قالت ندى كوسا في كلمتها خلال تعيينها سفيرة الصحة النفسية: " هناك الكثيرون في لبنان الذين يعانون من الاكتئاب وهناك حالات انتحار رسالتي هي التوعية في هذا المجال وتثقيف الناس وتوعية المجتمع عن أهمية الصحة النفسية ومساعدة الأشخاص للوصول للعلاج المطلوب بالفترة الزمنية المطلوبة. هذه الرسالة لم تبدأ أبدًا بتاج ولن تنتهي به. هي رسالة حياة وستكمل ولن تتوقف إطلاقًا".

ندى كوسا تحتفل بيوم ميلاد والدتها.. هل تشبهها؟

وكانت ملكة جمال لبنان ندى كوسا احتفلت مؤخرًا بيوم ميلاد والدتها جوديت كوسا حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من الاحتفال الذي طغى عليه الأجواء العائلية. وعلقت على الصور "ملكتي".

شاركت ملكة جمال لبنان ندى كوسا متابعيها لحظات عائلية مع احتفالها بيوم ميلاد والدتها جوديت كوسا الـ 50. وبصورة جمعتهما أمام قالب الحلوى باللون الأبيض والذي جاء مزينًا بالورود الزهرية حمل الرقم 50 دلالة على بلوغها سن الخمسين من عمرها، وأيضًا كلمة "Queen" احتضنت ندى كوسا والدتها مهنئة إياها وكانتا تضحكان سعيدتين. وجاء في بعض التعليقات أن ندى تحمل الكثير من ملامح الشيه بوالدتها وتتشابهان بالضحكة نفسها. ومن ضمن الصور التي نشرتها ندى من حفل يوم ميلاد والدتها، صورة جمعت والديها معًا. منذ انتخابها ملكة جمال لبنان للعام 2024، حظيت ندى كوسا بكل إعجاب لجمالها وضحكتها الدائمة التي تميزها بالاضافة لثقافتها وتواضعها وقربها من الجميع.

وكانت فازت المشتركة ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024. وهي كانت تتنافس على اللقب ضمن 14 مشتركة معها. تبلغ ندى من العمر 26 عامًا، وهي من قرية رحبة وهي إحدى قرى قضاء عكار في محافظة لبنان الشّمالي، حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي، وهو العلم الذي يعتمد على المعرفة السيكولوجيّة والتمارين المستخدمة في مساعدة ودعم الفرد الذي يعاني من الاضطرابات السلوكيّة والانفعاليّة.

https://www.instagram.com/p/DLskx0bsJl8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLskx0bsJl8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLskx0bsJl8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».