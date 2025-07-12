عشرة عمري.. هيوحشني إنك تطمن عليا: كلمات مؤثرة من نساء في حياة سامح عبد العزيز 

زوجة سامح عبد العزيز الأولى: عشرة عمرى وحبيبي أبو بناتي

صدمة داليا فرج بعد وفاة والد بناتها المخرج سامح عبد العزيز

روبي تنعي سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

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نانسي صلاح : هيوحشني إنك تطمن عليا

نانسي صلاح تنعى سامح عبد العزيز - المنشور عبر حسابها على فيسبوك

نساء في حياة سامح عبد العزيز

النجوم يودعون سامح عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 05:53 صباحاً - فجع الوسط الفني برحيل المخرج، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس 10 يوليو الجاري، تاركًا وراءه حالة من الحزن والأسى اجتاحت قلوب كل محبيه وزملائه، وخاصة النساء اللواتي مررن في حياته.حيث تزوج الراحل مرتين الأولى الإعلاميةثم ارتبط بالنجمة، وخطب الفنانة الشابة، وجميعهن حرصن على نعي الفقيد بكلمات من الحزن، معبرات عن مشاعر المحبة والوفاء وعلاقة الراحل الطيبة بهن وتركه أثرًا جميلًا في نفوسهن.نعت الإعلاميةزوجة المخرجالسابقة، والد بناتها "حبيبة ودليلة وجميلة" بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال أكثر من منشور على حسابها بموقع فيسبوك حيت ودعت الراحل قائلة:"اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها، فاهمين تفاصيل بعض، بنفهم بعض من نظرة، نتخانق بقى، نزعل، نحلف ما نكلم بعض تاني".وتابعت داليا فرج: "تقريباً نص الصيام اللي بصومه رايح على الحلفان، وأول ما تكلمنى أنسى وأصالحك على طول علشان عارفة ان قلبك طيب، بيبي كبير و ضخم، وعلشان اللي جوانا بتاعنا احنا وبس، مش حاجة ممكن تفهموها أو تسموها، لينا تأثير قوى على بعض، فيه حته جوة كل واحد فينا للتاني خاصة ومختلفة، عشرة عمرى، حبيبي، أبو بناتي، رغم انك مشيت بس اللي مريحني إن آخر 20 يوم كنا مع بعض كلنا على طول".وأضافت داليا فرج:"يا رب ما أكونش قصرت في حقك، هتوحشنى أوى يا حبيبي يا غالى زي ما كنت باقولك دايما انت الغالي و ترد حبيبتي، مش مصدقة إني باقولها، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته و يقدرني على المسئولية، نفسى أنام وأصحى ألاقى ده كابوس و مش حقيقي، بدري أوى أوي يا حبيبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هتوحشنى يا موحة".وفي منشور ثان، أعربت داليا فرج الديب عن صدمتها بعد رحيل والد بناتها واعتذرت عن عدم قدرتها على التحدث مع أحد، حيث كتبت: "كنت فاكرة إني هصحى الاقيه كابوس، طلع بجد، معلش يا جماعة أنا حقيقي تعبانة أوي مش قادرة أرد على تليفونات أو رسايل، والنبي ما تزعلوا، أنا مقدرة حبكم بس مش قادرة أتكلم وأرد على كل حد بالكلام أو الكتابة، آسفة والله، بس يمكن محتاجة يومين أستوعب، منهكة أوى نفسياً وجسدياً، آسفة".أكدت داليا فرج على رفضها مناداتها بطليقة المخرج سامح عبد العزيز وكتبت في منشور آخر:"محدش يقول طليقته و لا مطلقين، اللي بينا أقوى من أى ورقة ولا كلمة، سامح لما كان يعرّفني على ناس يقول الاكس مرة كده من تحت الضرس، و الباقي يقول داليا مراتي، وآخر حاجة قالها للممرض وهو بيقولي أستأذنك أغير له، قاله دى مراتي يا حمار، محدش يقول كده، محدش يقول كده والنبي".أطلعوا على سامح عبد العزيز.. رحلة فنية مضيئة عمرها 20 عاماًومن جانبها، حرصت الفنانةعلى نعي المخرجزوجها السابق ووالد ابنتها الوحيدة طيبة؛ ونشرتصورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتبت تعليقًا قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، اللهم ارحمه وأغفر له واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد".تفاعل عدد كبير من محبي الراحل مع هذا المنشور وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وطالبوا روبي بتقديم الدعم النفسي لابنتهما طيبة بعد رحيل والدها.وبكلمات مؤثرة مليئة بالمحبة والود؛ نعته الفنانة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت نانسي "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله وحده ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب ".وأكملت نانسي : "مع السلامة يا طيب ويا رب تبقى مبسوط ومرتاح وربنا يصبر كل حبايبك، هيوحشني جدا إنك تطمن عليا زي ما كنت بتعمل، ألف رحمة ونور عليك، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".واقرؤا أيضًا سامح عبد العزيز المخرج الأكثر نجاحا في تقديم السينما الواقعية بشكل مُعاصر (بروفايل)أب لأربع بنات حيث تزوج مرتين الأولى منالمذيعة بالتليفزيون المصري وهي شقيقة الفنان تامر فرج والمخرج وائل فرج، وأنجب منها 3 بنات هن "حبيبة ودليلة وجميلة" قبل أن ينفصلا بعد اكتشاف زواجه من الفنانةسراً في عام 2014 وأنجب منها ابنته الرابعة "طيبة"، في هذا الوقت طلبت زوجته الأولى داليا فرج الطلاق، وفي آخر فصول حياته العاطفية، أعلنخطوبته من الفنانة، وظهر الثنائي في عدة مناسبات معًا، لكن بعد فترة قصيرة، تم الإعلان عن فسخ الخطوبة دون توضيح الأسباب.المخرجرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس عن عمر يناهز 49 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نُقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية.وشيعت جنازةبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، روبي، أحمد حلمي، منى زكي، محمد سعد، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبير صبري، المنتج أحمد السبكي، محمد لطفي، سلوى عثمان تامر فرج،، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد السعدني، نسرين أمين، علاء مرسي، المخرجة كاملة أبو ذكري وآخرين.يمكنكم متابعة وفاة سامح عبدالعزيز وذكرى عمرالشريف وسامي العدل.. 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفني

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