موعد حفل نجوى كرم في مهرجان قرطاج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وذلك يوم 9 أغسطس المقبل.

وروجت نجوى كرم، لحفلها في مهرجان قرطاج الدولي، إذ نشرت بوستر الحفل عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا مع مقطع فيديو يظهر حماسها للمشاركة في المهرجان العريق.

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و تنطلق فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي في الفترة من 17 يوليو إلى 21 أغسطس 2025 بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

بوستر مميز لفعاليات الدورة الـ59 لمهرجان قرطاج

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وكشف مهرجان قرطاج الدولي عن البوستر الرسمي للدورة التاسعة والخمسين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، والتي تحمل هذا العام بعداً فنياً وتاريخياً من خلال تصميم الفنان عاطف معزوز، وإنجاز الخط العربي على يد الخطاط عمرالجمني.

يحمل البوستر عنواناً رمزياً لافتاً: "قرط حدشت"، وهي التسمية الأصلية التي أطلقها الفينيقيون على مدينة قرطاج، وتعني "المدينة الجديدة". وقد اختار المهرجان هذه الهوية البصرية ليعبر عن التقاء الجذور التاريخية بروح العصر، وعن مدينة تتجدد في كل دورة كما تتجدد الأمواج على شاطئ المتوسط.

حفل افتتاح كلاسيكي

في أمسية منتظرة، يُفتتح المهرجان بعرض ضخم من توقيع المايسترو محمدالقرفي، يقود فيه الأوركسترا السمفونية التونسية على ركح المسرح الروماني العريق. هذه السهرة ستُعيد إحياء الأجواء الكلاسيكية بروح تونسية أصيلة، في تجربة تمهد لدورة تعد بالكثير من التميز الفني.

لمسة محلية

ومن قلب الموروث الموسيقي المحلي، يقدم المايسترو يوسف بالهاني عرضاً بعنوان "عين المحبة"، حيث يمزج بين الآلات التقليدية والتنويعات المعاصرة، ليقدّم عملاً فنياً جديداً يعكس هوية الموسيقى التونسية بأسلوب حداثي يجذب الجمهور المحلي والدولي على حد سواء.

أصوات تونسية

في مشهدٍ فني نسائي بامتياز، تعتلي لطيفةالعرفاوي المسرح يوم 25 يوليو، حيث يُنتظر أن تقدم واحدةً من أقوى حفلاتها، تجمع فيها بين الأغاني الخالدة والإيقاعات الحديثة. فيما تلتقي الفنانة صوفية صادق بجمهورها يوم 13 أغسطس، لتأسرهم بصوتها الدافئ وأغانيها التي تجمع بين الرقي والعراقة.

نجوم ونجمات الوطن العربي

ولعشاق النجوم العرب، يوفر المهرجان جرعةً كبيرةً من الإبهار، حيث يطُل النجم السوري ناصيف زيتون على جمهوره يوم 31 يوليو، تليه النجمة نانسي عجرم في أمسية استعراضية يوم 2 أغسطس، فيما تُحيي شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم سهرة مميزة يوم 8 أغسطس، بصوتها الجبلي وحضورها الطاغي.

حفل الختام

ويُسدل الستار على دورة هذا العام بحفل ضخم للفنانة الإماراتية أحلام، التي تعود إلى ركح قرطاج بعد غياب، معبرةً عن سعادتها بهذه العودة بقولها " "يسعدلي الغناء والعودة لمسرح قرطاج، وإن شاء الله يتم الاتفاق في أقرب الآجال.

إيقاعات عالمية

في لمسة من التجديد والانفتاح، يستقبل المهرجان الفنان الفلسطيني–العالمي سانت ليفانت، الذي سيُقدم عرضاً يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الشبابية المعاصرة، في سهرة ينتظرها جيل جديد من جمهور قرطاج، الباحث عن الإبداع والتجريب.

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