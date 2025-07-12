كيت ميدلتون تغيب عن مباراة البولو السنوية للأمير ويليام بعد تصريحات عن "الحياة الجديدة بعد العلاج"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - في ظل تزايد نشاطها الملكي مؤخراً، أثار غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون Kate Middleton، عن مباراة البولو السنوية للأمير ويليام Prince William وهي إحدى المناسبات السنوية البارزة، التساؤلات مجددا حول حالتها الصحية، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة حول تحديات ما بعد التعافي من السرطان.

فعالية سنوية... وحضور غائب

أمس الجمعة 11 يوليو، أُقيمت بطولة كأس البولو الخيري الملكي 2025 في نادي غاردز للبولو في وندسور، بمشاركة الأمير ويليام، بينما غابت الأميرة كيت للمرة الثانية على التوالي.

تقليد ملكي لصالح الخير

تُعد هذه البطولة حدثًا سنويًا بارزًا لجمع التبرعات لصالح منظمات خيرية تدعمها العائلة الملكية، وقد اعتادت كيت حضور المباراة سنويًا، إلا أن إصابتها بالسرطان العام الماضي ثم فترة التعافي حالتا دون مشاركتها في نسختي 2024 و2025.

أرقام قياسية في دعم الجمعيات

شارك الأمير ويليام في البطولة للمرة الرابعة عشرة هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز التبرعات الإجمالية منذ تأسيس الحدث حاجز 19 مليون دولار أميركي.

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كيت تتحدث بصدق عن صعوبات ما بعد العلاج

في زيارتها الأخيرة لمستشفى كولشيستر، تحدّثت الأميرة بصراحة عن التحديات النفسية والجسدية التي تمر بها بعد انتهاء فترة العلاج الكيميائي.

قالت: "تتظاهر بالقوة خلال العلاج، لكن بعده تأتي المرحلة الأصعب... العثور على نمط حياة طبيعي جديد يحتاج وقتاً، وهي رحلة متقلبة."

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وقالت أميرة ويلز، أثناء زيارتها مستشفى كولشستر في مدينة إسيكس التي تقع شرق انجلترا، لقضاء بعض الوقت مع المرضى في حديقة الشفاء الخاصة بهم: "المريض يظهر بشكل قوي وشجاع، ويتحلى بالثبات أثناء العلاج، وعندما ينتهي العلاج يشعر أنه سيعود لحياته الطبيعية لكن في الحقيقة أن المرحلة التي تأتي بعد العلاج في غاية الصعوبة".

وأضافت أميرة ويلز: "في هذا الوقت، لا يكون المريض تحت إشراف طبي مثل وقت العلاج. ويبدأ يشعر أنه ليس قادراً على ممارسة حياته مثل الماضي بشكل طبيعي. ووجود شخص يساعدك ويسير معك هذه الرحلة ويوجهك ويشرح لك كيف تتعامل معها، أمر مهم جداً".

ووصفت الأميرة أن وجود هذا الشخص "يغير حياة المريض وعائلته"، وقالت: "اختيار المساعد بدقة يستغرق بعض الوقت. ومرحلة ما بعد انتهاء العلاج مرحلة صعبة وبها تقلبات كثيرة وليست سلسلة كما يتوقع الكثيرون".



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عام من المرض والعلاج والشفاء

وكانت قد أعلنت أميرة ويلز عن تشخيصها بالسرطان والعلاج الكيميائي في مارس 2024، حيث قضت معظم العام بعيدة عن أعين الجمهور. ثم أعلنت في سبتمبر 2024 أنها أكملت العلاج الكيميائي عبر فيديو مع أسرتها الصغيرة نشرته على إنستغرام مع رسالة مؤثرة.

ومنذ بداية عام 2025، وكيت تحاول إعادة بناء حياتها من جديد، بعد قرابة عام من العلاج الكيميائي ومحاربة مرض السرطان، ووضع لها الأطباء خطة عودة تدريجية حتى لا تجهد نفسها.

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كيت ميدلتون وخطة استعادة صحتها في صيف 2025

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حسب مصادر مقرّبة لـ كيت ميدلتون؛ فهي لم تترك صيف 2025 للقدر؛ بل وضعت خطة مُحكمة لقضائه. والمقرر أن تقضيه بين التعافي واستعادة عافيتها مجدداً، وبين قضاء وقت أطول مع عائلتها في نورفولك، وبين حضور بعض الارتباطات الرسمية رفيعة المستوى.

قررت كيت ألّا تحضر جميع الارتباطات؛ وفقاً لمجلة people؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية، التي وضعها لها طاقمها الطبي، وحتى لا تُصاب بانتكاسة. وكذلك قسّمت وقتها حتى تستطيع الاستمتاع بالأشياء التي قدّرت قيمتها في وقت مرضها، وهي قيمة قضاء وقت مع العائلة، والاحتياج إلى التأمل والراحة.

وتابَع مصدرٌ مقرّب من العائلة المالكة البريطانية: "لم تحظَ أميرة ويلز عند إصابتها بالسرطان بالخصوصية التي تُتاح عادةً لشخص يُعاني من هذا النوع من المرض؛ مما جعل الأمور أكثر ضغطاً. ولكن مع إعلانها في سبتمبر الماضي عن انتهاء علاجها الكيميائي، وما تبعه من أنباء في يناير عن تعافيها، يُمثّل هذا الصيف أول فترة راحة حقيقية لها".

وتابع المصدر: "لقد أعادت كيت ترتيب أولوياتها في الحياة، ووجدت ملاذها في الطبيعة، وقالت إن قضاء فترة طويلة وسط الطبيعة أثناء مرضها، جعلها تشعر بالسلام".



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أسبوع دبلوماسي مكثف قبل الغياب

ورغم غيابها عن فعالية البولو، شاركت كيت في عدد من الأنشطة الرسمية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى المملكة المتحدة.

شملت مشاركتها: استقبال رسمي للرئيس الفرنسي بالنيابة عن الملك تشارلز، وحضور موكب ملكي واستعراض عسكري، وغداء خاص في قلعة وندسور، وحضور مأدبة العشاء الرسمية، حيث عادت لارتداء تاجها الملكي لأول مرة منذ عام 2023

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بين المسؤوليات الملكية ورحلة التعافي

تحاول كيت ميدلتون الموازنة بين واجباتها كعضو بارز في العائلة الملكية وتعقيدات الشفاء الجسدي والنفسي بعد تجربة صحية صعبة.

ورغم غيابها عن بعض المناسبات، إلا أنها تعود تدريجيًا إلى الواجهة بدعم من العائلة، وفي مقدمتهم زوجها الأمير ويليام.

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