غادة عبد الرازق تثير قلق جمهورها بعد ظهورها على كرسي متحرك

إصابة غادة عبد الرازق

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أزمة غادة عبد الرازق

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - شاركت الفنانةجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمجموعة صور جديدة من إجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي.أثارت غادة بهذه الصور حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها، وذلك بعدما ظهرت وهي تجلس علىوساقها مغطاة بالجبس.لم تكشف غادة عبد الرازق تفاصيل إصابتها، واكتفت بكتابة تعليق قالت فيه: "يوميات غادة في الساحل.. أول أسبوع! ربنا يستر على باقي الشهر".تفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذه الصور وتمنوا لها أن تتجاوز هذه الإصابة في أسرع وقت؛ لتستكمل إجازتها الصيفية برفقة أسرتها.الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق تصدرت الترند خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تم اتهامها من إحدى سيدات الأعمال بالنصب عليها في مبلغ مالي يُقدر بـ50 ألف يورو تقريباً، مقابل تأجير سيارات، وحجز فنادق وتذاكر طيران في باريس، منذ أكثر من عام تقريباً.وناشدت غادة عبد الرازق، في بيانٍ صحفي، الصحفيين بـضرورة تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية، وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة، وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها الذي تقدره وتحترمه، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.قد يعجبك: تحذير شديد اللهجة من غادة عبد الرازق بعد اتهامها بالنصب

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