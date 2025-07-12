شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حلاوة".. كيف صنع مظهر أبو النجا أحد أشهر الإفيهات فى السينما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، اليوم السبت 12 يوليو، الذي استطاع بخفة ظله وحضوره الطاغي أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب المصريين والعرب، فرغم أن أدواره غالبًا ما جاءت صغيرة، إلا أن أداءه الصادق وروحه المرحة جعلت منه مصدرًا دائمًا للبهجة، يكفي أن نسمع إفيه الأشهر "يا حلاوة" حتى نتذكره على الفور وتعلو الابتسامة وجوهنا.

بدأ الفنان مظهر أبو النجا دخول مجال الفن مطربًا عندما كان يقوم بتقليد الفنان الراحل فريد الأطرش، ولكن لم يستمر بسبب رفض الجمهور له، ليدخل عالم التمثيل من خلال المسرح، والذى شارك عدد كبير من عمالقة التمثيل به، كان أبرزهم الفنان يوسف وهبى الذى أشاد بأدائه، بعد أن صعد أبو النجا على خشبة المسرح أمامه، ونسى نص السيناريو بسبب خوفه وهيبة يوسف وهبى، وبعد فترة من الصمت التام بدأ في ترديد حواره، واختفى بعدها تماما خوفا من أن يضربه يوسف وهبى، ولكنه وجده وكانت المفاجأة بأنه يشيد به قائلا: "برافو عليك يا ابنى".

كانت بدايته على المسرح، وهناك تعرف على زوجته الفنانة آمال حلمى على خشبة المسرح أيضا، أثناء تقديم مسرحية تجمعهما سويا اسمها "دلوعة يا بيه"، لتبدأ قصة الحب بالنظرات فقط لفترة طويلة حتى استطاع أن يكشف حبه لها وذهب لخطبتها في بلدها طنطا، ولكن والدها رفضه بحجة أن الفنانين ليس لهم كلمة، ولكنها تمسكت به كثيرا حتى وافق والدها على الارتباط بعد مرور عام كامل، وفى النهاية انتصر حبهما الذى كلل بالزواج وأثمر أربعة أبناء.

الفنان مظهر أبو النجا تألق على خشبة المسرح، وقدم العديد من المسرحيات الناجحة منها، مسرحية عش المجانين، مسرحية عبده يتحدى رامبو، مسرحية الكدابين اوي، مسرحية عليوه مسافر لندن، مسرحية الفهلوي، مسرحية دلوعة يا بيه، مسرحية نصب واحتيال، مسرحية عنتر وابله، مسرحية شعبان فوق البركان، مسرحية لعبة زواج، مسرحية أولاد دراكولا.

حكاية الجملة الشهيرة التى ارتبطت به جاءت عن طريق مؤلف العمل بهجت قمر بناء على ما قاله الفنان الراحل فيما بعد، حين أكد أنه وأثناء جلساته بصحبة المؤلف وجده يحضر له أربع جمل حددها لشخصيته حتى يرددها كثيراً، وعليه أن يختار من بينها ما يراه مناسباً لطريقة أدائها على مدار أحداث الفيلم أكثر من عشر مرات.

تلك الجمل كانت "يا لهوى" و"يا خرابى" و"يا خراشى" و"يا حلاوة"، ليقع اختيار مظهر أبو النجا على الجملة الأخيرة ويرددها 12 مرة، ورغم التحضيرات لتلك الجملة، إلا أن أبرز المتفائلين لم يكن يتوقع أن تثير هذا الكم من التفاعل والتقليد، فيما بعد من جانب الكثيرين على مدار سنوات بسبب طريقة أدائه لها، كما أن تلك الجملة كانت سبباً فى تعاقده بعد ذلك على ثلاثة أفلام دفعة واحدة وفقاً لما قاله هو شخصياً.