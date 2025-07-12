بالصور- حدث فنّيّ كبير على السّاحل… ماذا فعل محمّد رمضان؟

أحيا الفنّان المصريّ محمّد رمضان احتفاليّة فنّيّة ضخمة خلال افتتاح مهرجان “تركواز” في دورته الأولى، بمنطقة سيدي عبد الرّحمن في العلمَين الجديدة، وسط حضور لافت من نجوم الفنّ والرّياضة والمجتمع.

وشهدت السهرة مشاركة عدد كبير من الشّخصيّات البارزة، من بينها المنتج تامر مرسي وزوجته الفنّانة نسرين إمام، شيماء سيف وزوجها المنتج محمّد كارتر، منتصر النّبراوي، نور إيهاب، رانيا منصور وشقيقتها نورهان، إلى جانب نجوم كرة القدم كابتن رامي ربيعة وزوجته، محمّد فاروق وإمام عاشور وغيرهم.

وصل محمّد رمضان بسيّارته الخاصّة وبدأ فقرته الغنّائية بصعوده فوق السّيارة وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ قدّم باقة من أشهر أغانيه مصحوبة بعروض استعراضيّة باهرة.

وكانت الممثّلة شيماء سيف، من أبرز المتفاعلين مع وصلته، إذ شاركته الرّقص والغناء ووجّه لها “رمضان”، تحيّة خاصة على المسرح، كما شكر الحضور الفنّيّ والرّياضيّ على تفاعلهم.

في ختام الحفل، وجّه “رمضان”، تحيّة إلى الجمهور والقائمين على مهرجان تركواز، منوّهًا بالتّنظيم العالميّ الّذي قاده كلّ من ميمي المنشاوي وسامح سعيد.