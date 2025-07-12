سامح عبد العزيز الصاحب الجدع ومنقذ المواقف.. قدم محمد سعد بشكل مختلف وأنقذ هنيدي ودينا الشربيني

سامح عبد العزيز يُنقذ محمد هنيدي وقبلها دينا الشربيني

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

أزمة مسلسل "زي الشمس" والاستعانة بـ سامح عبد العزيز

View this post on Instagram A post shared by Sameh Abdel Aziz (@samehabdulaziz)

سامح عبد العزيز يقدم محمد سعد بشكل مختلف بعد غياب 5 سنوات

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

رحيل صادم لـ سامح عبدالعزيز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - مع الخبر المؤسف الذي فجع الوسط الفني بأكمله؛ بعد إعلان وفاة المخرجفجر يوم الخميس الماضي 10 يوليو عن عمر يناهز 49 عاماً، يمكن القول إن السينما والدراما المصرية فقدت واحداً من أبرز المُخرجين الذين نجحوا خلال السنوات الماضية في ترك بصمة خاصة من خلال أفلامه الواقعية المعاصرة، والمسلسلات التي حققت نجاحاً لافتاً واستطاعت دخول كل بيت بالوطن العربي، وتعاون من خلالها مع عدد كبير من النجوم محققين نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.ومن المعروف عن الراحلأنه كان الصديق الجدع والوفي لكل مَن حوله، فكان المنقذ للنجموأعاده للدراما بعد غياب طويل، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، بعد اعتذار المخرج وائل فرج، عن استكمال تصوير المسلسل، ونفس الموقف تكرر مع النجمةفي مسلسل "زي الشمس".كما أنه قدمبشكل مختلف عما اعتاده عليه جمهوره من خلال فيلم "الدشاش"؛ بعدما قدّما سوياً عدداً من الأعمال منها فيلم "تتح"، الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي وآخرون.ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، وأحمد فتحي؛ إضافةً إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.في بداية العام الجاري، أنقذ المخرج الراحل سامح عبد العزيز صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان، بتولي مسؤولية إخراج العمل بعد الانسحاب المفاجئ للمخرج الأساسي وائل فرج عقب تصويره ما يقرب من 3 أسابيع كاملة، لينقذ عبد العزيز الموقف ويدخل العمل مباشرةً ويُعيد كافة المشاهد التي تم تصويرها، واستطاع بالفعل اللحاق بالعرض في موسم دراما رمضان 2025.مسلسل "" جاء من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.وفي عام 2019 كانت الواقعة الأشهر في الوسط الفني وقتها، عندما انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكرى من مسلسل "" بطولة الفنانة دينا الشربيني بعد تصوير أكثر من شهر ونصف الشهر في أحداث العمل، وتم الاستعانة بالمخرجوقتها والذي أكمل العمل وتم عرضه في شهر رمضان 2019، ولكن خلال فترة التصوير كان هناك غضب من جانب "كاملة" التي كانت اتخذت موقفاً من "سامح" قبل تصفية الأمور بينهما.مسلسل "زي الشمس" من بطولة، أحمد السعدني، أحمد داود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، محمد علاء، مريم الخشت، ليلى عز العرب، محمد لطفي شاهين، سامية أسعد، ملك حسن، ياسين أمير، صدقي صخر، ريم رؤوف، أحمد صادق، إيفا، زينب وهبي، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.اطلعوا على وفاة سامح عبد العزيز وذكرى عمرالشريف وسامي العدل.. 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفنيكما نجحفي تقديم محمد سعد بشكل مختلف وأعادته للسينما بعد غياب استمر حوالي 5 سنوات من خلال فيلمهما ""، والذي استطاع من خلاله "سعد" تصدُّر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لعرضه؛ محققاً إيرادات ضخمة هي الأكبر في مشوارالسينمائي بعدما وصلت إلى 75 مليون جنيه.وخلاله ابتعدعن تقديم الكوميديا المعتادة؛ حيث دارت الأحداث حول "الدشاش"، وهو رجل يمتلك ملهى ليلياً ويدخل في صراعات وعلاقات متوترة مع أعدائه؛ خاصةً بعدما تعرّض لأزمة صحية تقلب حياته رأساً على عقب؛ مما يدفعه إلى البحث عن تغيير جذري في حياته والسعي نحو حياة جديدة، إلا أنه يفاجأ بأن كلّ مَن حوله تآمروا عليه. لينتقم منهم.وقد شارك في بطولة فيلم "" بجانب الفنان، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج. وإنتاج محمد رشيدي.وعلى مدار مسيرة فنية امتدت لعشرين عاماً منذ مطلع الألفية الجديدة نجح المخرجفي أن يكون واحداً من أهم المُخرجين سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، حيث قدم ما يُقارب الأربعين عملاً فنياً من إخراجه.وقد رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية وظل بداخل غرفة العناية المركزة مع مناشدات بمنع الزيارة عنه؛ حيث كانقد نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية فجر يوم الخميس الموافق 10 يوليو.يمكنكم قراءة سامح عبد العزيز.. رحلة فنية مضيئة عمرها 20 عاماًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».