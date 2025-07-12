سامح عبد العزيز الصاحب الجدع ومنقذ المواقف.. قدم محمد سعد بشكل مختلف وأنقذ هنيدي ودينا الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - مع الخبر المؤسف الذي فجع الوسط الفني بأكمله؛ بعد إعلان وفاة المخرج سامح عبد العزيز فجر يوم الخميس الماضي 10 يوليو عن عمر يناهز 49 عاماً، يمكن القول إن السينما والدراما المصرية فقدت واحداً من أبرز المُخرجين الذين نجحوا خلال السنوات الماضية في ترك بصمة خاصة من خلال أفلامه الواقعية المعاصرة، والمسلسلات التي حققت نجاحاً لافتاً واستطاعت دخول كل بيت بالوطن العربي، وتعاون من خلالها مع عدد كبير من النجوم محققين نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.
ومن المعروف عن الراحل سامح عبد العزيز أنه كان الصديق الجدع والوفي لكل مَن حوله، فكان المنقذ للنجم محمد هنيدي وأعاده للدراما بعد غياب طويل، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، بعد اعتذار المخرج وائل فرج، عن استكمال تصوير المسلسل، ونفس الموقف تكرر مع النجمة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس".
كما أنه قدم محمد سعد بشكل مختلف عما اعتاده عليه جمهوره من خلال فيلم "الدشاش"؛ بعدما قدّما سوياً عدداً من الأعمال منها فيلم "تتح"، الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي وآخرون.
ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، وأحمد فتحي؛ إضافةً إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.
مسلسل "شهادة معاملة أطفال" جاء من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.
مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، محمد علاء، مريم الخشت، ليلى عز العرب، محمد لطفي شاهين، سامية أسعد، ملك حسن، ياسين أمير، صدقي صخر، ريم رؤوف، أحمد صادق، إيفا، زينب وهبي، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
اطلعوا على وفاة سامح عبد العزيز وذكرى عمرالشريف وسامي العدل.. 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفني
وخلاله ابتعد محمد سعد عن تقديم الكوميديا المعتادة؛ حيث دارت الأحداث حول "الدشاش"، وهو رجل يمتلك ملهى ليلياً ويدخل في صراعات وعلاقات متوترة مع أعدائه؛ خاصةً بعدما تعرّض لأزمة صحية تقلب حياته رأساً على عقب؛ مما يدفعه إلى البحث عن تغيير جذري في حياته والسعي نحو حياة جديدة، إلا أنه يفاجأ بأن كلّ مَن حوله تآمروا عليه. لينتقم منهم.
وقد شارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبد العزيز. وإنتاج محمد رشيدي.
وقد رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية وظل بداخل غرفة العناية المركزة مع مناشدات بمنع الزيارة عنه؛ حيث كان سامح عبد العزيز قد نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية فجر يوم الخميس الموافق 10 يوليو.
يمكنكم قراءة سامح عبد العزيز.. رحلة فنية مضيئة عمرها 20 عاماً
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ومن المعروف عن الراحل سامح عبد العزيز أنه كان الصديق الجدع والوفي لكل مَن حوله، فكان المنقذ للنجم محمد هنيدي وأعاده للدراما بعد غياب طويل، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، بعد اعتذار المخرج وائل فرج، عن استكمال تصوير المسلسل، ونفس الموقف تكرر مع النجمة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس".
كما أنه قدم محمد سعد بشكل مختلف عما اعتاده عليه جمهوره من خلال فيلم "الدشاش"؛ بعدما قدّما سوياً عدداً من الأعمال منها فيلم "تتح"، الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي وآخرون.
ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، وأحمد فتحي؛ إضافةً إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.
سامح عبد العزيز يُنقذ محمد هنيدي وقبلها دينا الشربينيفي بداية العام الجاري، أنقذ المخرج الراحل سامح عبد العزيز صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، بتولي مسؤولية إخراج العمل بعد الانسحاب المفاجئ للمخرج الأساسي وائل فرج عقب تصويره ما يقرب من 3 أسابيع كاملة، لينقذ عبد العزيز الموقف ويدخل العمل مباشرةً ويُعيد كافة المشاهد التي تم تصويرها، واستطاع بالفعل اللحاق بالعرض في موسم دراما رمضان 2025.
مسلسل "شهادة معاملة أطفال" جاء من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.
View this post on Instagram
A post shared by WATCH IT (@watchit)
أزمة مسلسل "زي الشمس" والاستعانة بـ سامح عبد العزيزوفي عام 2019 كانت الواقعة الأشهر في الوسط الفني وقتها، عندما انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكرى من مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني بعد تصوير أكثر من شهر ونصف الشهر في أحداث العمل، وتم الاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز وقتها والذي أكمل العمل وتم عرضه في شهر رمضان 2019، ولكن خلال فترة التصوير كان هناك غضب من جانب "كاملة" التي كانت اتخذت موقفاً من "سامح" قبل تصفية الأمور بينهما.
View this post on Instagram
A post shared by Sameh Abdel Aziz (@samehabdulaziz)
مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، محمد علاء، مريم الخشت، ليلى عز العرب، محمد لطفي شاهين، سامية أسعد، ملك حسن، ياسين أمير، صدقي صخر، ريم رؤوف، أحمد صادق، إيفا، زينب وهبي، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
اطلعوا على وفاة سامح عبد العزيز وذكرى عمرالشريف وسامي العدل.. 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفني
سامح عبد العزيز يقدم محمد سعد بشكل مختلف بعد غياب 5 سنواتكما نجح سامح عبدالعزيز في تقديم محمد سعد بشكل مختلف وأعادته للسينما بعد غياب استمر حوالي 5 سنوات من خلال فيلمهما "الدشاش"، والذي استطاع من خلاله "سعد" تصدُّر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لعرضه؛ محققاً إيرادات ضخمة هي الأكبر في مشوار محمد سعد السينمائي بعدما وصلت إلى 75 مليون جنيه.
وخلاله ابتعد محمد سعد عن تقديم الكوميديا المعتادة؛ حيث دارت الأحداث حول "الدشاش"، وهو رجل يمتلك ملهى ليلياً ويدخل في صراعات وعلاقات متوترة مع أعدائه؛ خاصةً بعدما تعرّض لأزمة صحية تقلب حياته رأساً على عقب؛ مما يدفعه إلى البحث عن تغيير جذري في حياته والسعي نحو حياة جديدة، إلا أنه يفاجأ بأن كلّ مَن حوله تآمروا عليه. لينتقم منهم.
وقد شارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبد العزيز. وإنتاج محمد رشيدي.
View this post on Instagram
A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)
رحيل صادم لـ سامح عبدالعزيزوعلى مدار مسيرة فنية امتدت لعشرين عاماً منذ مطلع الألفية الجديدة نجح المخرج سامح عبدالعزيز في أن يكون واحداً من أهم المُخرجين سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، حيث قدم ما يُقارب الأربعين عملاً فنياً من إخراجه.
وقد رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية وظل بداخل غرفة العناية المركزة مع مناشدات بمنع الزيارة عنه؛ حيث كان سامح عبد العزيز قد نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية فجر يوم الخميس الموافق 10 يوليو.
يمكنكم قراءة سامح عبد العزيز.. رحلة فنية مضيئة عمرها 20 عاماً
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».