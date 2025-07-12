كيت ميدلتون تعود إلى ويمبلدون بإطلالة أنيقة ومميزة 

تفاصيل إطلالة أميرة ويلز في ويمبلدون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - حضرت اليوم أميرة ويلزوالتي تبلغ من العمر 43 عاماً، اليوم الثالث عشر منفي نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه في لندن، تلك البطولة التي قد دأبت على حضورها سنوياً منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011.وجاءت إطلالة كيت ميدلتون مُميزة ولافتة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء اللون أنيقة بأكمام قصيرة وحزام، بالإضافة إلى تنورة ميدي مطوية، وقد أكملت إطلالتها بساعة يد وحقيبة يد قش مطابقة من تصميم "أنيا هندمارش"، وحذاء بكعب عالٍ بيج.كما حرصت أميرة ويلز على الاهتمام بالأكسسوار المميز في إطلالتها، حيث ارتدت دبوس ربطة العنق الأرجواني والأخضر الذي يُمثل دورها كراعية لنادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه، ويأتي هذا الزي مُتشابهاً مع إطلالة ارتدتها كيت ميدلتون باللون الأخضر الكروي في نهائيات بطولة ويمبلدون للسيدات عام 2023.

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كيت ميدلتون تعتمد الزي الرسمي المُفضل لها

وقد اعتمدت أميرة ويلز في أحدث إطلالاتها أسلوباً أصبح الزي الرسمي المفضل لديها خلال الفترة الأخيرة، فقد ارتدت قمصاناً منقوشة مع تنانير متوسطة الطول في عدد من الفعاليات خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً من مايو، بحسب ما جاء في "People".حيث إنها حضرت في مايو الماضي حفلاً موسيقياً احتفالياً اختتمت فيه المملكة المتحدة احتفالاتها بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، وارتدت سترة بيضاء منقوشة مع تنورة متوسطة الطول من تصميم "سيلف بورتريت"، وكانت هذه الإطلالة موجودة بالفعل في خزانتها، حيث سبق لها ارتداؤها في حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث عام 2022.يُذكر أن الأميرةقضت اليوم السبت، في ويمبلدون بعد ستة أشهر تقريباً من إعلانها تعافيها من السرطان واستئنافها جدولاً أكثر انتظاماً من واجباتها الملكية، وقد أعلن مكتبها في قصر كنسينغتون اليوم 12 يوليو أنها ستحضر نهائي فردي السيدات في ويمبلدون المُقام اليوم.وذكر البيان: "ستحضر أميرة ويلز، راعية نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه، نهائي فردي السيدات في بطولة ويمبلدون يوم السبت 12 يوليو".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».