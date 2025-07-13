شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة سامح عبد العزيز بابنته طيبة.. حب ودعم فى لوكشين التصوير معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان يجمع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، بابنته طيبة من النجمة روبى علاقة حب واهتمام و دعم، حيث تزوجها عام 2014 و وقع الانفصال عام 2017 وأنجب منها ابنتهما طيبة.

ولم يؤثر الانفصال على علاقته بابنته طيبة حيث كان يشاركها أهم لحظات حياتها، ويدعمها ويقف بجانبها و كان يشاركها اهتمامتها فى رياضة الجمباز وكان يأخذها معه للوكشين التصوير تسانده و تجلس معه حيث كانت العلاقة بين الأب و الأبنة أكثر من رائعة.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، الخميس الماضى، و أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.



سامح عبد العزيز وابنته

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.