شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج أول يومين من ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تُقام هذا العام تحت شعار "في كل مصر"، وتُنظمها وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنطلق في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، يتواصل البرنامج الثقافي للمهرجان بندوات فكرية ونقدية تسعى إلى فتح مساحات للحوار حول قضايا المسرح الراهنة.

ويترأس هذه الدورة من المهرجان الفنان الكبير محمد رياض، فيما تُقام الندوات في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ جميعها في تمام الساعة الخامسة مساءً.



برنامج الندوات يوم 14



برنامج الندوات



ويأتي برنامج الندوات ليومي 13 و14 يوليو كالتالي : يوم الأحد 13 يوليو 2025، الندوة الأولى: "التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرحي"، إدارة وتقديم: د. محمد دوير، والمشاركون فيها : ( د. سيد علي إسماعيل، د. محمد زعيمة) والندوة الثانية: "التوجّه المؤسسي ودوره في تشكيل الذوق المسرحي العام"، إدارة وتقديم:عماد مطاوع، والمشاركون فيها : ( رشا عبد المنعم ، أشرف عزب، محمد الطايع.)



أما الإثنين 14 يوليو 2025، فالندوة الأولى: "تحولات النص المسرحي المعاصر"، إدارة وتقديم: السيد فهيم، والمشاركون فيها: أحمد الملواني، رشا عبد المنعم، د. رضا عطية، د. محمود سعي، أما الندوة الثانية: "النص المسرحي الجديد: شهادات وتجارب"، إدارة وتقديم: د. عبد الكريم الحجراوي، والمشاركون فيها : ( سامح عثمان، صفاء البيلي، محمد السوري، محمد علي إبراهيم)

تأتي هذه الندوات في إطار حرص إدارة المهرجان على تعميق الوعي المسرحي، وفتح نوافذ جديدة للتفكير والنقاش حول التحولات الجمالية والفكرية التي يمر بها المسرح المصري والعربي.

