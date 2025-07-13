شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين رجب تطرح أحدث أغانيها بعنوان "منسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولي إطلاقاتها الغنائية من جديد بعد فترة غياب سنتين، وسوف تطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات علي طريقة السينجل.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية "منسية" تنتمى إلى نوعية أغاني الدراما ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفي العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان .

وكانت آخر أعمال نيفين رجب هي أغنية "حالة" وهي من كلمات حسين محرم وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة "نيفين رجب" فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالى للموسيقى العربية الأسبق.