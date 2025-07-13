شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم درويش ثامن تعاون بين عمرو يوسف ودينا الشربينى فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع فيلم درويش المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، يوم 13 أغسطس المقبل النجمين عمرو يوسف ودينا الشربيني للمرة الثامنة، إذ بدأ التعاون بينهما منذ عام 2011، وشكلا من وقتها ثنائيا مميزا سواء في السينما أو الدراما، محققين نجاحا كبيرا، كما وصلت إيرادات آخر تعاون سينمائي بينهما العام الماضي إلى ما يقرب 80 مليون جنيه، ليجددا بعده التعاون هذا العام.

وفي السطور التالية نستعرض لكم الأعمال التي جمعت بين عمرو يوسف ودينا الشربيني:

فيلم كدبة كل يوم

كانت بداية التعاون بين الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني في عالم السينما فيلم كدبة كل يوم الذي طرح في يناير عام 2016، وناقشا من خلاله المشاكل الزوجية بشكل لايت كوميدي، إذ جسدا زوجين يدعيان للسفر إلى حضور خطبة إحدى صديقاتهما، وعندما يذهبان يتفاجآن بالمشاكل التي تعوق علاقتهما.

يشارك في بطولة الفيلم أيضا إلى جانب عمرو يوسف ودينا الشربيني، كل من: درة، محمد ممدوح، كريم قاسم، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الضيوف أبرزهم الراحل فاروق الفيشاوي، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف شريف الألفي، هشام منصور، وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم هيبتا

كما تعاون عمرو يوسف ودينا الشربيني مجددا في فيلم هيبتا، وهو واحدا من أبرز الأعمال الرومانسية في السينما، عرض الجزء الأول منه عام 2016، حيث كانت تدور أحداثه بشكل رومانسي تشويقي، حول الإجابة عن تساؤل كيفية حدوث الحب، من خلال الدكتور شكري مختار (ماجد الكدواني) اختصاصي علم النفس والذي يقوم من خلال محاضرته الأخيرة بشرح المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

فيلم هيبتا بطولة كل من: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، ياسمين رئيس، جميلة عوض، دينا الشربيني، لينا صوفيا، شيرين رضا، نيللي كريم، أنوشكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وائل حمدي، ومقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.

فيلم شقو

وفي العام الماضي 2024 جدد عمرو يوسف التعاون مع دينا الشربيني في فيلم شقو، محققين نجاحا كبيرا، إذ حصد العمل إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ووصلت إيراداته إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

تعاونات في الدراما

أما في عالم الدراما، تعاونا سويا في 4 أعمال درامية مختلفة، أبرزها مسلسل جراند أوتيل خلال موسم دراما رمضان 2016، وهو واحدا من أهم المسلسلات التي عرضت في ذلك الموسم، إذ حقق نجاحا كبيرا وحصد إشادات واسعة، وهو من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داود، دينا الشربيني، أمينة خليل، سوسن بدر، أنوشكا، محمود البزاوي، خالد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة محمد المعتصم، وسيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي في خمسينات القرن الماضي، حيث يعمل "علي" على محاولة البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان، كما تعاونا أيضا في مسلسلات: المواطن إكس عام 2011، وطرف تالت عام 2012، عشم إبليس عام 2017.

يذكر أن فيلم "درويش" تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يُقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا، وهو من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ومن بطولة عمرو يوسف و دينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين.



عمرو يوسف ودينا الشربيني من كواليس شقو