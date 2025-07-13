شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية السينمائى" يعلن عن جائزة "سعيد شيمى" لأفضل فيلم وثائقى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن استحداث جائزة خاصة لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل، تحمل اسم مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لإسهامات سعيد شيمي البارزة في مجال السينما التسجيلية، حيث قام بتصوير 108 أفلام روائية طويلة، بالإضافة إلى إخراج وتصوير 75 فيلمًا وثائقيًا وتسجيليًا قصيرًا، مما يجعله أحد رموز الصورة السينمائية في العالم العربي.

وتُمنح الجائزة في إطار مسابقة "نور الشريف" للأفلام الروائية الطويلة، التي تنظمها إدارة المهرجان وتضم أعمالًا من مختلف الدول العربية، وذلك بعد ملاحظة تزايد عدد الأفلام الوثائقية المشاركة في هذه المسابقة خلال الدورات الأخيرة.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.