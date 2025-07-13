شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة شروق بمسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الأحد عزاء الفنانة شروق بمسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 73 عاما.



وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنانة شروق، الذي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وجاء في بيانها: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة شروق، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحله بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن وفاتها، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيس بوك" وكتب: "الدوام لله، الفنانة شروق".



يذكر أن الفنانة شروق ممثلة مصرية، بدأت نشاطها الفني في الثمانينيات، وذلك بعد تخرجها من كلية الزراعة، وكانت تؤدي في السينما أدوارًا ثانوية مساعدة، كما شاركت أيضا في التليفزيون، وقدمت أدوارا في أعمال: "راجل وست ستات، محترم إلا ربع، الهروب من الغرب، الفريسة والصياد، وغيرها من الأعمال".