شكرا لقرائتكم خبر عن بين رمضان كريم 1 والجزء الثانى.. ذكريات وكواليس تصوير المسلسل لـسامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان المخرج الراحل سامح عبد العزيز، يحرص على مشاركة جمهوره عبر حسابه على فيس بوك بصور وفيديوهات من كواليس أعماله ويعيشهم معه الأجواء يوميا.

ولكن كان هناك عمل قريب من قلب المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وكان يشارك بصور من كواليس التصوير وهو مسلسل رمضان كريم الذى عرض عام 2017 وحقق المسلسل نجاح كبير وقت عرضه وأغنية رمضان كريم للنجم حكيم التى تذاع حتى وقتنا هذا وقت دخول شهر رمضان، وكان سامح ينشر صورا مع فريق العمل ومعهم فانوس رمضان، ومنهم فنانون رحلوا كالنجم محمود الجندى وأحلام الجريتلى وشيرين الطحان.

وكان نجوم الجزء الأول "محمود الجندى سيد رجب وريهام عبد الغفور وروبى وشريف سلامة ومحمد لطفى وصبرى فواز وسلوى عثمان ونجلاء بدر وسهر الصايغ ومحمد محمود وكريم عفيفى وأحلام الجريتلى وشيرين الطحان".

وفى عام 2023 عُرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثانى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز باختلاف عدد من نجوم الجزء الأول، وكان سامح ينشر صور كواليس المسلسل وذكرياته معه والصور المعتادة لنجوم العمل مع الفانوس، رحل سامح عبد العزيز ولكن سوف تبقى ذكرياته وأعماله باقية.



ذكريات سامح عبد العزيز مع مسلسل رمضان كريم



ذكريات سامح عبد العزيز مع مسلسل رمضان كريم



ذكريات سامح عبد العزيز مع مسلسل رمضان كريم

ورحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز، الخميس الماضى بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله إلى المستشفى.

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.