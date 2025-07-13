شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تناقش "ثورة يوليو تاريخ وطن وذاكرة شعب" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "ثورة يوليو تاريخ وطن وذاكرة شعب"، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.

ويتحدث فى الملتقى، المؤرخ الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، المؤرخ الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، المؤرخ الأستاذ الدكتور طارق منصور أستاذ التاريخ ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، الإعلامي الدكتور حسام فاروق مدير تحرير جريدة الجمهورية، الإعلامي أحمد عبد العظيم المذيع بالتليفزيون المصري.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويلقى شاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر، مجموعة من قصائده الوطنية، كما يتخلل برنامج الملتقى عدد من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان "محمود درويش".