شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يُحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى النجم راغب علامة، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل 17 يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.

وكان السوبر ستار راغب علامة قد تألق في حفله الغنائى في مهرجان موازين وسط حضور الآلاف، حيث قدم أغنية "مغرم يا ليل" التى رددها معه الجمهور الكبير، ثم غنى "نسينى الدنيا" ومن بعدها أحدث أغنياته "ترقيص" والعديد من أغنياته الشهيرة والمعروفة لدى الجمهور فى حفل جماهيري كبير.

وطرح راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص"، التى تحمل طابعًا إيقاعيًا صيفيًا مبهجًا، وهى من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبنانى زياد خورى، حيث صُوّر فى عدة دول.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا أغنية بعنوان "بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.