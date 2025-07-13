مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 82 يكشف قائمة كلاسيكيات 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين عن القائمة الرسمية لأفلام قسم "كلاسيكيات فينيسيا" Venice Classics، الذي يسلط الضوء على عروض أولى عالمية لأعمال سينمائية جرى ترميمها بدقة خلال العام الماضي، بالتعاون مع أبرز المحفوظات والمؤسسات الثقافية ودور الإنتاج حول العالم.

يضم القسم هذا العام 18 فيلماً مرمّماً من روائع السينما العالمية، تعود لمخرجين كبار وأعمال قلّما حظيت بالتقدير الذي تستحقه.

باربيرا: "استعادة الثراء السينمائي بلا إقصاء"

قال المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا: "عاماً بعد عام، يسعى قسم كلاسيكيات فينيسيا إلى الانفتاح على نطاق أوسع، جامعًا بين روائع خالدة لأسماء بارزة في تاريخ السينما، وأفلام لم تلقَ ما تستحقه من الاهتمام، أو لم يُتح لها البروز رغم تميزها. هدفنا هو استعادة جزء من ثراء السينما العظيمة، دون تجاهل تنوّع الأنواع والأساليب."

سينما إيطاليا: من الواقعية الجديدة إلى الكوميديا الذكية

تتنوع المشاركة الإيطالية هذا العام، وتشمل أربعة أفلام:

Roma ore 11 (روما الساعة 11) للمخرج جوزيبي دي سانتيس، وهو أحد أعمدة الواقعية الجديدة.



Lo spettro (الطيف) من إخراج ريكاردو فريدا (باسم مستعار: روبرت هامبتون)، ويُعدّ مثالاً على السينما الإيطالية ذات الطابع القوطي.



Il magnifico cornuto (الزوج المخدوع العظيم) لـ أنطونيو بيترانجيلي، بطولة النجم أوغو توجناتسي.



Ti ho sposato per allegria (تزوجتك بدافع المرح) للمخرج لوتشيانو سالتشي، عن رواية ناتاليا غينزبورغ وبطولة مونيكا فيتي.

الجدير بالذكر أن النسخة المرمّمة من الفيلم الأخير استعادت مشاهد كانت قد حذفت رقابيًا لسنوات طويلة.

من الولايات المتحدة: الغرب الأميركي والكوميديا والدراما

السينما الأميركية تمثلت بعدد من الأفلام المتنوعة، أبرزها:

3:10 to Yuma (الساعة 3:10 إلى يوما) لـ ديلمر ديفيس، أحد أيقونات أفلام الغرب الأميركي.



The Mark of the Renegade (علامة المنبوذ) للمخرج هيوغو فريغونيزي، يقدم معالجة موسيقية مختلفة للنوع.



The Delicate Delinquent (المراهق الحساس) من بطولة جيري لويس، أحد أكثر أعماله طرافة رغم قلة شهرتها.



House of Strangers (بيت الغرباء) لـ جوزيف مانكيفيتس، ببطولة إدوارد ج. روبنسون، والذي يُعاد تقييمه الآن كعمل مهم من حقبة ما بعد الحرب.



كما يعود أحد أعظم أفلام ستانلي كوبريك، Lolita (لوليتا)، من إنتاج أمريكي-بريطاني مشترك، مستندًا إلى رواية فلاديمير نابوكوف المثيرة للجدل.

أوروبا: بدايات لامعة وتحف تُستعاد بعد عقود

Aniki-Bóbó (أنيكي-بوبو) أول أفلام البرتغالي مانويل دي أوليفيرا.



Przypadek (فرصة عمياء) للمخرج البولندي كريشتوف كيشلوفسكي، الذي مهد به لأعماله اللاحقة الأشهر مثل "الوصايا العشر".



Matador (ماتادور) للمخرج الإسباني الشاب حينها بيدرو ألمودوفار، في عودة جريئة للمهرجان.



Le Quai des brumes (رصيف الضباب)، تحفة مارسيل كارنيه من بطولة جان غابين وميشيل مورغان، والذي نال جائزة بمهرجان فينيسيا 1938.

من آسيا والشرق: روائع من الهند واليابان

من الشرق الأوسط: Bashú, gharibeh kouchak (باشو، الغريب الصغير)، للمخرج بهرام بيضائي، أحد أكثر الأفلام محبةً في الشرق.

من الهند: Do Bigha Zamin (قطعتان من الأرض)، فيلم نيوراليستي رائد لـ بيمال روي.

من اليابان: Kagi (الهوس الغريب) لـ كون إيتشيكاوا، عن رواية جونئيتشيرو تانيزاكي.

Kwaidan (كوايدان) لـ ماساكي كوباياشي، والذي يُعرض للمرة الأولى بنسخته الكاملة غير المقطوعة.

أحدث ما في التشكيلة: تحفة تايبيه

يُختتم البرنامج بفيلم Vive l’amour (يحيا الحب)، للمخرج التايواني تساي مينغ ليانغ، والذي سبق أن فاز بجائزة الأسد الذهبي عام 1994، ويعود هذا العام بنسخته المرممة.

لجنة التحكيم: طلاب السينما يصوّتون لأفضل ترميم

يتولى المخرج الإيطالي توماسو سانتامبروجيو، صاحب أفلام Taxibol وGli oceani sono i veri continenti (المحيطات هي القارات الحقيقية)، رئاسة لجنة تحكيم "كلاسيكيات فينيسيا" هذا العام. تضم اللجنة 24 طالبًا من كليات السينما الإيطالية، وسيمنحون جائزتين:

أفضل فيلم مرمم

أفضل وثائقي عن السينما

قد ترغبين في معرفة ألكسندر باين رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا الدولي 2025

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عرض عالمي أول لفيلم Queen Kelly بمصاحبة موسيقية حية

ويُفتتح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82، والذي سيقام خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2025، بعرض عالمي خاص في ليلة ما قبل الافتتاح يوم الثلاثاء 26 أغسطس في قاعة دارسينا – قصر السينما بجزيرة الليدو، وذلك لفيلم Queen Kelly (1929)، من إخراج إريك فون شترونهايم وبطولة غلوريا سوانسون، وتعرض النسخة المرمّمة والجديدة التي تضم مواد تم اكتشافها حديثاً، يصاحبها أداء موسيقي حيّ من فرقة Syntax Ensemble بقيادة باسكوال كورادو.

إعادة تخيّل لتحفة مفقودة بعد أربعين عاماً من الترميم الأول

الفيلم الأسطوري الذي أخرجه إريك فون شترونهايم وأنتجته وقامت ببطولته النجمة اللامعة غلوريا سوانسون، يُعدّ أحد أكثر الأعمال السينمائية إثارةً للجدل في تاريخ هوليوود. وبعد ترميم أولي عام 1985 من قِبل دينيس دوروس، تعود النسخة الجديدة في 2025 كـ"إعادة تخيّل" محسّنة بفضل تقنيات الترميم الرقمي الحديثة والوصول إلى النسخ الأصلية، بدعم من Milestone Films.

سيُعرض Queen Kelly بمصاحبة موسيقى جديدة ألفها الملحن الأمريكي Eli Denson خصيصًا للفيلم، ويقدمها مباشرة:

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نبذة عن قسم "كلاسيكيات فينيسيا"

منذ عام 2012، يُعنى هذا القسم بتقديم أفضل ما جرى ترميمه من كلاسيكيات السينما في العالم. يُشرف على البرنامج ألبرتو باربيرا بالتعاون مع فيديريكو جيروني، ويشمل كذلك عروضاً لأفلام وثائقية عن السينما وصنّاعها، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 22 يوليو.

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