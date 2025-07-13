شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "الشاطر" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صناع فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب، بالعرض الخاص الذى سيقام داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء المقبل، والمقرر أن يحضر بجانب صناع العمل عدد كبير من الضيوف.

وكشف برومو فيلم الشاطر عن بعض ملامح العمل، حيث يظهر أمير كرارة بأكثر من شخصية باعتبار أنه يعمل دوبلير للمشاهير في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات التي تخطف شقيقه بسبب فلاشة معينة، ليستعين بهنا الزاهد ومصطفى غريب لاسترجاع شقيقه مرة أخرى، ويخوضون رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.

قصة فيلم الشاطر

وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر



فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.